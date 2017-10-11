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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Активисты женского движения Рязани обсудили актуальную тему.

16:26 / Общество

В Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялся пленум регионального совета женщин. В работе совета приняли участие министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец, депутат областной Думы Татьяна Панфилова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, представители областных министерств и ведомств, активисты женского движения из разных районов области.

Тема обсуждения «Десятилетие детства. Национальная стратегия в интересах женщин. Региональный аспект. Идеи и позитивные действия».

Председатель совета, директор библиотеки Наталья Гришина напомнила, что по указу Президента России с 2018 года в стране стартует десятилетие детства. Цель указа – совершенствование государственной политики в сфере защиты детства и защиты интересов женщин. К числу необходимых фундаментальных преобразований в рамках десятилетия отнесены вопросы образования и просвещения, в том числе и профилактики сиротства, что является своеобразным ориентиром, которые помогут эффективно выстраивать работу на благо детей. И в этом большая роль отведена женщине, матери.

О том, какая работа проводится в этом направлении в регионе, рассказали педагог, депутат городской Думы Екатерина Филиппова, главный врач детской поликлиники №1 г. Рязани Елена Калинкина, заместитель главы Ряжского района Марина Вышегородцева, подполковник внутренней службы уголовно-исполнительной системы Валентина Журавлева и многие другие.

– Общими усилиями мы поможем нашим детям прожить интересную и яркую жизнь, – сказала Наталья Гришина.

Наталья Гришина единогласно была избрана на отчетно-выборную конференцию Союза женщин России.

Активисты женского движения были награждены медалями Союза женщин России, благодарственными письмами. Для участников пленума был дан большой концерт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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