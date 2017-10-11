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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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В Рязани отметили 100-летие советской милиции

16:33 / Общество
Торжественное собрание в честь этой даты состоялось в Рязанском филиале Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя

Собравшихся в зале с предстоящим юбилеем и Днем сотрудника органов внутренних дел поздравили начальник филиала полковник полиции Андрей Доронин и заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин.

Сергей Самохин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени полковнику полиции в отставке, профессору кафедры оперативно-розыскной деятельности Евгению Николаевичу Билоусу, а знак губернатора Рязанской области «За усердие» – доценту кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Елене Владимировне Струговой.

Этот учебный год является для вуза юбилейным. Рязанскому филиалу Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя исполняется 20 лет. В 1998 году становление и развитие вуза начиналось с полуразрушенных зданий, которые достались от бывшей воинской части. За прошедшие годы благодаря огромной целеустремленности, упорству и увлеченности делом руководства, трудолюбию всего коллектива территория преобразилась. На территории вуза сегодня современные корпуса жилых помещений для курсантов, столовая и здание санитарной части.

Вуз динамично развивается. Сегодня филиал занимает достойное место среди ведущих вузов страны в сфере подготовки кадров для органов внутренних дел.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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