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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Рязанские полицейские раскрыли кражу, совершенную в передвижном цирке

16:50 / Общество

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» раскрыли кражу из помещения специализированного зоопарка, который располагался в окрестностях города Шацка.

Как информирует сайт УМВД России по региону, в полицию обратился работник зоопарка. Он сообщил, что из помещения пропало около 160 тысяч рублей. Причем, деньги пропали из закрытого фургона.

Оперативники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции опросили местных жителей и выяснили, что никакие подозрительные люди около помещений зоопарка не появлялись. Тогда оперативники уголовного розыска опросили работников «зверинца» и выяснили, что пару дней назад в этом городе и, возможно, городе, где передвижной зоопарк был ранее, они заметили мужчину, который проявлял особое внимание к клеткам и «вагончикам»-бытовкам.

В ходе оперативно-розыскных действий выяснилось, что 45-летний житель города Сасово оказался причастен к краже денег.

Случайно подслушав, что часть выручки от работы зоопарка хранится в одном из «фургонов», мужчина задумал похитить деньги. Он ранее был судим за хищения, но, собираясь совершить аналогичное преступление, задумал обхитрить сотрудников правоохранительных органов.

Предполагая, что в Сасово, откуда он родом и где его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу, похитить деньги будет сложно, злоумышленник отправился за передвижным зоопарком и настиг его в Шацке. Там, улучив удобный момент, мужчина взломал фургончик и похитил деньги, которые обнаружил в импровизированном тайнике внутри помещения.

Злоумышленник пытался скрыться, но безуспешно. Оперативникам уголовного розыска удалось «вычислить» подозреваемого и задержать его до того, как он потратит хоть часть из похищенных купюр.

Похищенные денежные средства изъяли. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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