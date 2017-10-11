В Рязанской области лучшие результаты по урожайности зерновых показали хозяйства Александро-Невского района

Аграрии Александро-Невского района в этом году достигли наивысших результатов в регионе по урожайности зерновых культур. Такая информация размещена на сайте правительства области.

В ходе уборочной кампании в Александро-Невском районе, где обрабатывается 100 процентов пашни, собрано 132 тысячи тонн при средней урожайности 53,7 ц/га. Это является наивысшим результатом за всю историю регионального агропромышленного комплекса. Лучших показателей достигли аграрии ООО «Надежда» (69,1 ц/га), СПК «Победа» (68,6 ц/га) и СПК «Мир» (58,3 ц/га).

К настоящему времени в районе завершена уборка сахарной свеклы и сои, по урожайности которых хозяйства района также показали лучшие результаты.