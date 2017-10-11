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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Опыт одного из городских поселений Рязанской области отмечен по итогам всероссийского конкурса

16:51 / Общество

Подведены итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В число лидеров вошло Тумское городское поселение. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводился впервые. Его результаты определяла федеральная комиссия, в состав которой вошли депутаты Государственной Думы РФ, руководители минюста РФ, минстроя РФ, минэкономразвития РФ, эксперты и представители общественных организаций под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака. В каждой номинации было отобрано по три лучших городских практики и по три – сельских. Всего было изучено и оценено свыше 500 конкурсных работ.

Распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева средства (40 млн. рублей) распределены между 18 победителями – городами и селами, где достигнуты «наилучшие результаты в сфере муниципальной экономической политики, управления финансами, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды».

Тумское городское поселение отмечено премией в размере 3040 тыс. рублей за самое эффективное обеспечение обратной связи с местными жителями, развитие общественного самоуправления и привлечение к участию в нем граждан.

Напомним, что по инициативе местных жителей, при активном участии трудовых коллективов и предпринимателей и поддержке руководителей муниципалитета, в Туме построено шесть пешеходных мостиков через реку Черненькая, созданы шесть детских площадок, благоустроен городской парк, на въездах установлено четыре поклонных креста, реконструировано здание для размещения православного Центра, обновлено уличное освещение. Кроме того, в Туме внедрена эффективная система общественного контроля за ремонтом автодорог, регулярно проводятся общегородские субботники и праздники улиц, развивается волонтерское движение школьников.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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