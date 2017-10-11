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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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В Рязани обсудили вопросы охраны репродуктивного здоровья

16:51 / Здоровье

Научно-практическая конференция, посвященная этой теме, состоялась базе областного перинатального центра, сообщает сайт регионального минздрава.

В конференции приняли участие специалисты сферы репродуктивных технологий области, а также их коллеги из Российского университета дружбы народов, Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна, Ивановской государственной медицинской академии, Курского государственного медицинского университета. Участники конференции обсудили современные тенденции в области ЭКО и репродуктивного здоровья.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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