В Рязани обсудили вопросы охраны репродуктивного здоровья

Научно-практическая конференция, посвященная этой теме, состоялась базе областного перинатального центра, сообщает сайт регионального минздрава.

В конференции приняли участие специалисты сферы репродуктивных технологий области, а также их коллеги из Российского университета дружбы народов, Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна, Ивановской государственной медицинской академии, Курского государственного медицинского университета. Участники конференции обсудили современные тенденции в области ЭКО и репродуктивного здоровья.