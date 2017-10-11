Депутатом Рязанской областной Думы от «Единой России» вместо Игоря Морозова стал Юрий Шиков

На заседании Избирательной комиссии области передали освободившийся мандат депутата Рязанской областной Думы шестого созыва Юрию Шикову, заместителю директора 360-го авиаремонтного завода. Напомним, что 25 октября Рязанская облдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Морозова в связи с тем, что он был назначен сенатором от Рязанской области в Совете Федерации и поэтому написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Юрий Шиков получил освободившийся мандат от «Единой России» потому, что на выборах в облдуму в 2015 году был третьим в выборном списке внутрипартийной группы №14 после Александра Калашникова и Игоря Морозова – предыдущих владельцев мандата.

Во время заседания председатель Избиркома Владимир Грачев вручил Юрию Шикову удостоверение депутата областной Думы.

Также члены Избирательной комиссии рассмотрели отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов губернатора области. Всего в бюджете на эти цели было заложено 109 млн. 389 тысяч рублей. Из них израсходовано 80 млн. 684 тысячи рублей. Оставшиеся средства (28 млн. 704 тыс. рублей) будут возвращены в бюджет. Они были запланированы на проведение второго тура выборов, если бы таковой состоялся.