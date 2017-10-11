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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Депутатом Рязанской областной Думы от «Единой России» вместо Игоря Морозова стал Юрий Шиков

17:01 / Власть

На заседании Избирательной комиссии области передали освободившийся мандат депутата Рязанской областной Думы шестого созыва Юрию Шикову, заместителю директора 360-го авиаремонтного завода. Напомним, что 25 октября Рязанская облдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Морозова в связи с тем, что он был назначен сенатором от Рязанской области в Совете Федерации и поэтому написал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Юрий Шиков получил освободившийся мандат от «Единой России» потому, что на выборах в облдуму в 2015 году был третьим в выборном списке внутрипартийной группы №14 после Александра Калашникова и Игоря Морозова – предыдущих владельцев мандата.

Во время заседания председатель Избиркома Владимир Грачев вручил Юрию Шикову удостоверение депутата областной Думы.

Также члены Избирательной комиссии рассмотрели отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов губернатора области. Всего в бюджете на эти цели было заложено 109 млн. 389 тысяч рублей. Из них израсходовано 80 млн. 684 тысячи рублей. Оставшиеся средства (28 млн. 704 тыс. рублей) будут возвращены в бюджет. Они были запланированы на проведение второго тура выборов, если бы таковой состоялся.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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