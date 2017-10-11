Рязанская санэпидемстанция начала свою работу почти сразу же после окончания Гражданской войны. За свою историю ведомство неоднократно предотвращало различные эпидемии, в том числе оспы, скарлатины и сибирской язвы. В настоящее время ведомство носит название Рязанского филиала Роспотребнадзора и занимается не только непосредственно санитарными мероприятиями, но и отслеживает качество продаваемой в Рязани продукции на предмет соответствия стандартам. Коллектив ведомства поздравили заместитель председателя правительства региона Лариса Крохалева, прокурор области Олег Черныш, представители областной думы и городских властей. Лучших работников поощрили ведомственными наградами и грамотами. Студенты Рязанского медуниверситета выступили с небольшим концертом. Вокальные номера сменялись танцевальными, что создавало непередаваемую атмосферу.
На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры
17:12 09.11.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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