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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры

17:12 / Общество
Автор фото: Михаил Скрипников | На 95-летии рязанского Роспотребнадзора выступили сводный африканский хор и индийские танцоры
Фото: Михаил Скрипников.

Рязанская санэпидемстанция начала свою работу почти сразу же после окончания Гражданской войны. За свою историю ведомство неоднократно предотвращало различные эпидемии, в том числе оспы, скарлатины и сибирской язвы. В настоящее время ведомство носит название Рязанского филиала Роспотребнадзора и занимается не только непосредственно санитарными мероприятиями, но и отслеживает качество продаваемой в Рязани продукции на предмет соответствия стандартам. Коллектив ведомства поздравили заместитель председателя правительства региона Лариса Крохалева, прокурор области Олег Черныш, представители областной думы и городских властей. Лучших работников поощрили ведомственными наградами и грамотами. Студенты Рязанского медуниверситета выступили с небольшим концертом. Вокальные номера сменялись танцевальными, что создавало непередаваемую атмосферу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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