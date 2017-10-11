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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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При Союзе православных женщин Рязани начинает работать дискуссионный клуб

17:28 / Общество

У рязанцев появится возможность высказать свою точку зрения и выслушать взгляды собеседников на актуальные проблемы современности. При Союзе православных женщин Рязани стартует новый проект – дискуссионный клуб, встречи участников которого будут проходить в Иоанно-Кронштадтском храме. Об этом сообщается на сайте епархии.

Первое заседание оргкомитета клуба состоялось сегодня, 9 ноября. На нем решались организационные вопросы и согласовывались основные моменты проведения первой и последующих встреч.

Формат дискуссионного клуба позволит всем интересующимся принять участие в обсуждении острых проблем. Планируется, что приглашенные специалисты, исследователи, сотрудники и руководители профильных отделов и учреждений будут делиться своим мнением и оценкой поднятых в клубе тем, участвовать в общем диалоге и отвечать на вопросы собеседников.

Ближайшая встреча состоится в пятницу, 24 ноября, в 14.00 в Иоанно-Кронштадтском храме города Рязани. Первый встреча в дискуссионном клубе будет посвящена проблемам и перспективам современного образования.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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