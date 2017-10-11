Стоимость проезда в общественном транспорте обсудили на совещании в администрации Рязани

И.о. заместителя главы администрации Владимир Луканцов провел сегодня, 9 ноября, совещание по вопросам изменения размера оплаты проезда в городском общественном транспорте.

По информации с сайта администрации областного центра, представители обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, муниципальных и коммерческих перевозчиков обратились с просьбой привести действующий тариф в соответствие с экономически обоснованным.

Как отметил директор ООО «Рязаньтрансавто» Алексей Громов, стоимость топливно-энергетических ресурсов, смазочных материалов, запасных частей, тарифов по ОСАГО ежегодно растет. Это сокращает прибыль организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, и, соответственно, – зарплату наемных сотрудников. В результате возникает сложность в комплектовании водительского состава, особенно это касается специалистов с высокой квалификацией.

По словам руководителей «Автоколонны №1310» и «Управления Рязанского троллейбуса», действующий в настоящее время тариф на оплату проезда в размере 19 рублей не покрывает издержки муниципальных предприятий на осуществление пассажирских перевозок и не позволяет обновлять парк автобусов и троллейбусов. Превышен нормативный срок эксплуатации половины подвижного состава «Автоколонны №1310». В «УРТ» требуют обновления более семидесяти процентов троллейбусов.

Владимир Луканцов согласился с аргументами участников рынка и профсоюзной организации в пользу увеличения стоимости проезда и подчеркнул, что «предоставление качественного транспортного обслуживания – прямая обязанность муниципалитета. Необходимо соблюсти и социальный аспект, сохранив в то же время рынок коммерческих перевозок и создав условия для развития подведомственных транспортных предприятий».

По результатам обсуждения участники совещания приняли решение вынести предложение о повышении тарифа на проезд в городском общественном транспорте – как коммерческом, так и муниципальном – до 23 рублей. Инициатива будет рассмотрена в администрации Рязани.