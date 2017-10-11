В Рязанском медуниверситете отметили пятилетие работы Центра симуляционного обучения

В Рязанском государственном медицинском университете имени И.П. Павлова состоялась междисциплинарная внутривузовская конференция, посвященная пятилетию Центра симуляционного обучения и аккредитации специалистов, сообщает сайт uzrf.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Пять лет назад университет стал одним из первых вузов России, где в обучение начали внедрять симуляционные и тренинговые технологии. Сначала это были самые простые манекены, сейчас вуз находится в числе лидеров по оснащенности Центра симуляционного обучения, где не только студенты, но и врачи имеют возможность отрабатывать практические навыки и повышать уровень квалификации.

Открывая конференцию, ректор медуниверситета, профессор Роман Калинин отметил, что появляются новые модели роботов и симуляторов и важно, чтобы преподаватели могли эффективно внедрить эти приборы в процесс обучения.

Двери Центра симуляционного обучения и Аккредитации специалистов открыты не только для представителей здравоохранения. В этом году был реализован большой проект по обучению сотрудников ГИБДД навыкам оказания первой медицинской помощи.