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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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В Рязанской области объявлен творческий конкурс, посвященный пропаганде безопасности дорожного движения

18:01 / Общество

Как сообщается на сайте УМВД России по региону, конкурс посвящен 300-летию российской полиции. Цель конкурса – приобщения детей, родителей и молодежи к осмыслению и определению социальных перспектив, повышения безопасности дорожного движения.

Конкурс проводится заочно. Информация об итогах работы жюри размещается на сайте оргкомитета www.gibdd.ru/r/62/news/ и в группе в социальной сети «Вконтакте» «Подслушано у водителей в Рязани».

Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее фото со световозвращающим элементом» (необходимо представить фотографию, направленную на популяризацию использования световозвращающих элементов и соблюдение требований к безопасности пешеходов) и «Лучший сценарий социальной рекламы» (материал данной номинации представляет собой сценарий для видео- либо радиоролика социальной рекламы по безопасности дорожного движения).

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (для каждого конкурсного материала) установленного образца и конкурсную работу на электронном носителе (USB-флеш-накопитель) или по электронной почте Konkursgibdd62@mail.ru не позднее 30 ноября (включительно).

Победители и призеры в каждой номинации награждаются грамотами и ценными подарками. Каждый участник, допущенный жюри к конкурсу, получает «Сертификат участника». Место и время награждения призеров определяется оргкомитетом и доводится до сведения участников дополнительно.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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