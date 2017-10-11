В Рязанской области привлечены к административной ответственности продавцы-нарушители

Подведены промежуточные итоги реализации в регионе проекта по маркировке одежды и других изделий из натурального меха контрольными знаками

О них шла речь на состоявшемся сегодня заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в области. Заседание провел заместитель председателя правительства региона Олег Булеков. Открывая заседание, Олег Булеков отметил, что оно проводится по поручению губернатора Николая Любимова.

В ходе работы рассматривались промежуточные итоги реализации проекта по маркировке одежды и других изделий из натурального меха контрольными знаками. Было проведено 17 проверок, в результате которых 149 немаркированных изделий на сумму около 5 млн. рублей сняты с продажи. Продавцы-нарушители привлечены к административной ответственности, заведено одно уголовное дело. На заседании речь также шла о нескольких предприятиях, где выявлены признаки нелегального производства алкоголя. Заместитель председателя правительства области Олег Булеков рекомендовал разработать на уровне региона предложения по повышению эффективности системы контроля и направить их в федеральный центр.

Участники заседания рассмотрели задачи в сфере контроля за заготовкой древесины гражданами для собственных нужд. Особое внимание было уделено противодействию незаконному производству и обороту в лесной отрасли. Заместитель председателя регионального правительства Олег Булеков предложил при осуществлении законных вырубок на лесных участках размещать специальные щиты с соответствующей информацией. «Это поможет людям, активным гражданам отличить законную рубку от незаконной, и вовремя сообщать об этом контролирующим структурам», – сказал Олег Булеков.

Источник: сайт правительства Рязанской области