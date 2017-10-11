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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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В Рязани обсудили возможности создания подъездной дороги к ряду домов в Заборье

18:53 / Общество
Автор фото: Светлана Максимова | В Рязани обсудили возможности создания подъездной дороги к ряду домов в Заборье
Фото: Светлана Максимова.

В региональном отделении общественного движения «Народный фронт «За Россию» состоялся «круглый стол», посвященный ситуации, сложившейся в селе Заборье Рязанского района. Напомним, что в этом году несколько домовладельцев села лишились возможности подъезжать к своему жилью на автомобилях. Дорога, существовавшая ранее, оказалась на территории санатория «Старица», а предложенный администрациями областного центра и Заборьевского поселения альтернативный подъездной путь расположен на земельном участке, принадлежащем частному лицу.

В обсуждении ситуации и поисках путей ее решения приняли участие жители села, представители администраций Рязанского района и поселения, префектуры Советского района Рязани, регионального управления Росреестра. Глава Заборьевского сельского поселения Виктор Сидоров заверил собравшихся, что в течение ноября обустроит на территории поселения грунтовую подъездную дорогу.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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