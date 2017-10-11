В Рязани обсудили возможности создания подъездной дороги к ряду домов в Заборье

В региональном отделении общественного движения «Народный фронт «За Россию» состоялся «круглый стол», посвященный ситуации, сложившейся в селе Заборье Рязанского района. Напомним, что в этом году несколько домовладельцев села лишились возможности подъезжать к своему жилью на автомобилях. Дорога, существовавшая ранее, оказалась на территории санатория «Старица», а предложенный администрациями областного центра и Заборьевского поселения альтернативный подъездной путь расположен на земельном участке, принадлежащем частному лицу.

В обсуждении ситуации и поисках путей ее решения приняли участие жители села, представители администраций Рязанского района и поселения, префектуры Советского района Рязани, регионального управления Росреестра. Глава Заборьевского сельского поселения Виктор Сидоров заверил собравшихся, что в течение ноября обустроит на территории поселения грунтовую подъездную дорогу.