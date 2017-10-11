Рязанские активисты проверили, как работает жилищный и строительный надзор

Состоялось заседание общественного совета при Государственной инспекции жилищного и строительного надзора области. В заседании приняли участие начальник инспекции Иван Миронов и заместитель начальника Елена Сергеева. Руководители рассказали представителям общественного совета о работе инспекции в третьем квартале этого года. Большое внимание было уделено строительному надзору за жилыми объектами.