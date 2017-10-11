Состоялось заседание общественного совета при Государственной инспекции жилищного и строительного надзора области. В заседании приняли участие начальник инспекции Иван Миронов и заместитель начальника Елена Сергеева. Руководители рассказали представителям общественного совета о работе инспекции в третьем квартале этого года. Большое внимание было уделено строительному надзору за жилыми объектами.
Рязанские активисты проверили, как работает жилищный и строительный надзор
18:59 09.11.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 ноября 2017 года
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