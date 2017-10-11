Портрет труженика в юности

Новая выставка Рязанского художественного музея, посвященная революции 1917 года, рассказывает о первых десятилетиях жизни Советского Союза

Вам знакомо ощущение подспудного вопроса, когда вы открываете альбом со старыми фотографиями? Родственники, друзья, одноклассники смотрят на вас с выцветших снимков и словно спрашивают: «Как ты живешь сейчас? Добились ли мы того, чего так хотели тогда? Помнишь ли ты?». И можно долго рассматривать фото, отвечая на эти вопросы самому себе и не всегда находя ответ…

Выставка «Искусство, рожденное революцией» из фондов областного художественного музея – во многом такая же галерея вопросов. И летят они уже через целое столетие, от незнакомых, но таких важных для всех нас людей, своим трудом и неукротимой энергией выстроивших новое государство.

В экспозиции собраны живопись, графика и скульптура, созданные русскими художниками в период с 1917 года до середины 1930-х годов. Между всеми экспонатами настолько явные связи, что нельзя пройти мимо и не заметить. На выставке два портрета В.И. Ленина: массивный темный бюст вождя, облокотившегося на трибуну, перекликается с живописным полотном, выставленным на красной стене. Обе работы, кстати, еще и называются одинаково – «Ленин на трибуне». А рисунок «Телятница» созвучен картине напротив – «Уборка сена», и обе героини лучатся спокойствием, любовью к родной природе и своему делу. Так портреты детей, рабфаковцев, рабочих, крестьян и партийного руководства показывают единую историю становления Советского Союза – яркую, тревожную, многоликую, с непременными красными коммунистическими акцентами. А дополняет экспозицию и придает ей особый смысл мини-фильм «Русский авангард», который демонстрируется на экране. Яркие линии и рубленые формы – то искусство, которое должно было стать ведущим в новом государстве, но так и не стало. И осталось при этом современным и будоражащим сто лет спустя…

Об особой исторической ситуации, сложившейся к 1917 году, гостям выставки напомнила автор экспозиции, заместитель директора музея по научной работе Ирина Денисова. «Революция высвободила огромные силы, которые жестоко прошлись по судьбам людей и нарушили связь исторических эпох. Но одновременно высвободились и созидательные силы, отчего появились яркие культурные начинания», – подчеркнула Ирина Николаевна. В свою очередь, консультант отдела развития музеев и библиотек министерства культуры области Юлия Сущенко отметила, что век назад людей интересовали те же темы, что и сейчас – житейские проблемы, политика, красота природы, и это отражено на выставке. «Очень важно, что особый акцент сделан на людях труда», – сказала Сущенко.

«Искусство, рожденное революцией» – это выставка-призыв. Каждого из нас приглашают подумать, как события 1917 года и последующих лет отразились на нашей истории и что лучшее от идей советских созидателей мы можем взять в будущее. Прошлое неразрывно с нашим настоящим. Как и сама экспозиция: организаторы поместили ее между залами с предметами дореволюционного искусства и работами, посвященными Великой Отечественной войне, чтобы подчеркнуть связь времен. Нам же остается прийти и задать самим себе вопросы, без ответов на которые невозможно движение вперед. Выставка будет ждать посетителей до конца 2017 года.