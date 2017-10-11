Феномены осени

День для середины октября был воистину волшебным. Утром над Прой стоял туман, да такой густой и так низко стелился, что его белое марево походило на раскинутое одеяло, укрывшее петляющую по дубравам и соснякам водную гладь реки. Особо обращала на себя внимание поверхность этого «одеяла»: она была на удивление ровной и гладкой, будто укатана дорожным катком, применяемым при укладке асфальта. Такого странного тумана я никогда не видел.

Но главные чудеса осени были впереди. В разгаре утра необычный туман вскоре рассеялся, оживив всю прелесть облачившихся в праздничные наряды прибрежных берез, дубов и кленов. От прикосновения лучей поднявшегося над лесом солнца листва на деревьях воспылала так, что смотреть на это чудо природы приходилось, прищурив глаза. Река Пра хороша во все времена года и способна усладить душу в любую погоду. Тут даже дождик, вспенивавший чайного цвета воду, в союзе с набальзамированным на прибрежных травах воздухом способен задевать поэтические струнки души и приятно щекотать ноздри. Но все же особой благодатью лесная река славится в пору золотой осени. В это время куда ни глянь – всюду радость для глаз. А уж столько здесь дивных, убаюканных царственной тишиной мест, которые как будто и созданы для утешения души, сосчитать невозможно. По себе знаю, когда бы ни смотрел на приречную природу, настроение поднимается даже от мелочей: весной – при виде пробивающей из-под оттаявшей земли сон-травы, осенью – склоненной над водой зардевшейся грозди рябины, а зимой – одетой в иней, как в фату, красующейся на заснеженном берегу белоствольной березки. Пра для фотографов – неисчерпаемый кладезь восхитительных пейзажей. И не только! Стоило углубиться в приречную дубраву, как в первой же лощине я увидал ватажку грибов – белых и подосиновиков. И это в середине октября-то! Правда, загадки в этом никакой нет. Бывали годы, когда грибы напоминали о себе и позже. Тут все дело в продолжительном тепле, сопровождающемся дождями и обильными туманами. Помню, в детстве я с матерью собирал белые грибы в последних числах октября. Тогда выпал уже первый снег, и мы находили их, присматриваясь к бугоркам, вздымавшимся над припорошенной снегом палой листвой. Расковыривая палочкой белые холмики, мы радовались обнаруженным под ними грибам. Схваченные морозцем, они, конечно, были окаменевшими, но, как помнится, товарного вида и должного качества отнюдь не потеряли. Дома, оттаяв, они выглядели точно так же, какими бывают сорванные в теплую погоду. И в этом особенность белого гриба.

На этот раз заморозки на Пре гостили недолго. Грибы хоть и помягчали от холодных зорь, но товарного вида нисколько не потеряли и прямо-таки «просились» во взятое на всякий случай пластиковое ведерко.

Что касается подосиновиков, то они тоже выглядели привлекательно, хотя их обычно завораживающие красные шляпки заметно потускнели. Удивления добавили два гриба, имеющие одну общую шляпу. Такие чудеса изредка встречаются. Лет пять назад я находил тут подосиновики, «примерившие» одну шляпу на троих!

Поразительным феноменом осенней природы в этот день стал найденный возле деревянного моста выводок детенышей ужаков. Его обнаружила инженер-лесопатолог Центра защиты леса Рязанской области Ольга Валерьевна Натальская. Увлеченная съемкой пейзажей золотой осени, она обратила внимание на клочок низкорослой травы, зеленеющей на буром ковре палой листвы. Каково же было ее удивление, когда на траве она увидала с десяток только что вылупившихся из ужиных яиц малышей. Детеныши были настолько малы, что умещались на ладони. Этот феномен природы я поспешил сфотографировать.

Странно, но ужи приступают к размножению в конце весны или, по крайней мере, начале лета. Самец, исполнив на брачном ложе биологическую роль во имя продолжения рода, покидает свою суженую до будущей весны. Та, в свою очередь, отложив в кучу гниющих листьев или какое-нибудь углубление в гниющей древесине два-три десятка яиц, соединенных между собой в ожерелья, на этом материнские обязанности прекращает. Через два месяца из яиц появляются ужата, которые с первых же дней жизни становятся самостоятельными. Обычно их рождение происходит в июле. А тут – в середине октября! Получается, что их родители со свадьбой сильно припозднились, справив ее в августе. И все было бы ничего, вот только появившиеся в октябре ужата перезимовать, не набрав должного веса из-за отсутствия пищи, вряд ли смогут. Их родители в это время уже почивают в зимовальных норках.

Перебирая в памяти феномены осени, мне вспомнился 1987 год. Тогда я стал свидетелем припозднившегося гнездования ласточек-касаток в деревне Шелковой Старожиловского района. Невероятно, но эти насекомоядные птицы кормили еще не совсем оперившихся птенцов 17 сентября. Чудо! В это время их собратья уже находились далеко на пути к местам зимовок. Благо, в тот год погода сентября и начала октября была благосклонной к этим пташкам, тепло продержалось долго, поэтому гнездование ласточки успели завершить до наступления холодов и вместе с окрепшей детворой отправиться на зимовку.

А в этом году я с друзьями встретил на Оке под Рязанью крякву с семью пуховичками 26 августа (!), что тоже вызывало недоумение. Кстати, у уток несвоевременное гнездование, отодвинутое в сторону осени, случается все чаще. Причиной, возможно, становится их оседлый образ жизни. Какая-то часть уток почему-то игнорирует извечные вояжи в теплые страны и остается зимовать у себя на родине, облюбовывая для этого городские пруды, где их прилежно подкармливают горожане. Поэтому число таких зимовщиков с каждым годом увеличивается. На прудах Рязани минувшей зимой было уже свыше пятисот особей.

Небывалыми явлениями в природе запомнилась и осень 2010 года. Помнится, была последняя декада октября, когда я с нацеленным на прикормочную площадку фотоаппаратом сидел в загородке охотничьей вышки в ожидании кабанов. После страшных пожаров этих зверей оставалось ничтожно мало, основную их часть чадившие торфяники из традиционных мест обитания выкурили, поэтому, глядя на горку оставленного егерем картофеля, я терзался сомнениями: придут ли? Но, к моей радости, они пришли. Правда, то, что я увидел, вызвало немалое удивление: за идущей на угощение свинкой семенили... три малыша. Темные полоски на их теле уже исчезли, значит, детворе было примерно полтора месяца от роду. Удивляться было чему: обычно кабанчики появляются в середине весны. Этот выверенный за долгую эволюцию график запрограммирован самой природой. И вдруг – сбой! Как же так? Быть может, природа во избежание оскудения местной фауны (в данном случае из-за ощутимых потерь от пожаров) такие сбои иногда допускает?

В тот памятный 2010 год было и другое чудо природы, запись о котором я посчитал нужным сделать. 28 сентября мне позвонил житель лесного села Кельцы Александр Викторович Грущин и сообщил о необычном явлении. Неподалеку от села он увидал обильно цветущий куст черемухи. Листва к этому времени на нем облетела, и белые цветы на ветках укрывали его сверху донизу точно так же, как это бывает весной. Что любопытно, соседние кусты черемухи такого «греха» себе не позволили, а этот стоял словно в белой фате. Узнав о таком чуде, местные жители посчитали, что это не иначе как знак Всевышнего. Вот только о чем он говорит, никто не знает.

На самом деле все выглядит проще. Ученые считают, что растения при достаточной концентрации питательных веществ очень тонко реагируют на погодные условия. Когда интенсивность света, устойчивая теплая погода и суммарная температура дня и ночи сравниваются с показателями весны, растения пускаются в рост. А если еще имеется достаток влаги, способной питать корневую систему, как это бывает весной после схода снега, иные откликаются на ложную весну цветением. Особенно остро на ложную весну реагируют травмированные растения, – тут природа как бы запускает процесс возмещения ущерба.

Вот такие чудеса случаются в природе, если погода осени «маскируется» под погоду весны.