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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Рязанское развитие. Константин Есейкин

00:01 / Игры разума
Рязанское развитие. Константин Есейкин

Сегодня герой нашей публикации – кандидат в мастера спорта России Константин Есейкин, талантливый молодой человек, у которого за плечами скопилось уже достаточно много достижений в шахматах. Но мы лишь перечислим некоторые из них.

В 2009 году на шахматном фестивале «Обнинск 2009 – первый наукоград России», в турнире R Константин занял второе место.

В 2010 году на седьмом шахматном турнире «Воинам-интернационалистам посвящается в Коломне», в категории «школьники 2000-2002 года рождения» Есейкин завоевал победу.

В 2010 году на первенстве города Рязани среди юниоров стал вторым в категории «Юноши до 14 лет».

В 2011 году на первом этапе кубка России среди детей до 10 лет, посвященном Дню спасателя Российской Федерации, он занял третье место.

На «Серпуховском рапиде 2013» стал вторым в категории «Школьники 2001 – 2003 годов рождения».

В 2013 году на десятом открытом региональном фестивале по быстрым шахматам «Воинам-интернационалистам посвящается» в турнире В занял первое место.

В 2017 году на первенстве Рязанской области по шахматам среди юношей и девушек занял первое место в категории «Юноши до 19 лет».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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