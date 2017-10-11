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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Новая прописка кубка

00:01 / Игры разума
Новая прописка кубка

Центр «Родник» и Шиловский дом детского творчества стали местом проведения восьмого розыгрыша кубка районного управления образования по шахматам. Турнир этот появился в спортивном календаре осенью 2010 года и сразу завоевал популярность среди школьников.

Приз переходящий – согласно положению о его розыгрыше, чтобы стать полновластным обладателем кубка, команде необходимо выиграть турнир трижды. К участию в соревновании допускались команды образовательных учреждений Шиловского района. Состав – 12 человек: один представитель, один капитан – шахматист, имеющий квалификацию не ниже второго спортивного разряда (он может не являться работником школы) и десять школьников, в числе которых должно быть не менее двух девочек. Командам разрешалось иметь двух запасных игроков.

Формула турнира такова. На первом этапе капитаны команд дают сеанс одновременной игры шахматистам-школьникам из команды соперников. Очки, набранные капитаном и детьми, суммируются. На втором – учащиеся играют матч между собой. Контроль времени на первом и втором этапах одинаков – один час каждому участнику на партию.

Розыгрыш кубка этого года положительно отличался от прошлогоднего тем, что в нем играли не две, а три команды: к шахматным дружинам Ерахтурской школы и Шиловской средней школы № 2 добавился коллектив районного Дома детского творчества.

Открытие соревнования проходило торжественно. Перед участниками со словами приветствия выступили ведущий специалист управления образования Марина Серякова и депутат районной Думы Галина Макарова. Главный судья турнира Евгений Арсеньев (в 2011 году вместе с командой Мосоловской школы завоевавший кубок) напомнил юным шахматистам основные пункты правил командных соревнований, после чего были пущены часы в матче шестикратных победителей этих турниров, команды Ерахтурской средней школы с дебютантом – командой Шиловского районного Дома детского творчества. Сражение за кубок началось с сеансов одновременной игры.

Перворазрядник Виктор Меркулов, возглавлявший ерахтурскую команду, выиграл в сеансе одновременной игры семь партий и потерпел три поражения: от Павла Андреева, Владислава Кожурина, Ксении Смирновой.

Сергей Желудков (ДДТ) отобрал у ерахтурцев девять очков. Единственное поражение нанесла ему Дарья Аксенова. Результат первой половины матчевой встречи 12:8 в пользу шахматистов Шиловского ДДТ. В противостоянии школьников сильнее оказалась команда ДДТ – 9,5: 0,5!

За всю свою историю ерахтурская школьная шахматная команда никогда не подвергалась столь сокрушительному разгрому!

Во второй матчевой встрече Ерахтурской СОШ против Шиловской СОШ № 2 события развивались так: Андрей Десятов в сеансе набрал семь очков, победив в семи париях, в трех партиях капитан Шиловской второй школы вынужден был признать себя побежденным. У ерахтурцев отличились Анна Горбачева, Дмитрий Светличкин, Александр Сухов.

Виктор Меркулов вышел из сеанса одновременной игры с 7,5 очка. Семь побед, одна ничья и два поражения.

Победы у шиловцев одержали два Даниила Землянский и Тришков, половину очка принесла команде Светлана Кунякина.

Вторая часть матча, в которой играли школьники между собой, проходила с переменным успехом и завершилась вничью – 5:5.

Ерахтурцы победили в матче с перевесом в одно очко – 15,5:14,5 и набрав в сумме 24 очка, закончили свое выступление в турнире.

Третий, завершающий, матч соревнования Шиловской СОШ № 2 с командой Шиловского ДДТ расставил все точки над «i».

Желудков, как и в первом сеансе, набрал девять очков, признав себя побежденным только в партии с Эдуардом Амбаряном. Десятов же не устоял в партиях против Григория Минашкина, Антона Надейкина и Татьяны Ким.

Во встрече учащихся более собранными предстали шахматисты из второй школы, сумевшие взять верх с минимальным перевесом 5,5: 4,5. Окончательный счет матча 16,5: 13,5 в пользу команды ДДТ.

Итоги турнира

1 место. Шиловский районный Дом детского творчества – 38 очков.

2 место. Шиловская средняя школа № 2 – 28 очков.

3 место. Ерахтурская средняя школа – 24 очка.

Победители выступали в таком составе: Сергей Желудков (капитан), Андрей Толоконников, Павел Андреев, Григорий Минашкин, Антон Надейкин, Рустам Махаметов, Максим Абрамов, Мехман Шабанов, Григорий Митюнин, Татьяна Ким, София Лобачева (все – ученики Шиловской средней школы № 1), Ксения Смирнова (Шиловской средняя школа № 3), Владислав Кожурин (Инякинская средняя школа).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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