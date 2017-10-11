Турнирная хроника

В Рязани в СК «Олимпиец» завершился 75-й чемпионат области по шахматам в высшей лиге.

Впервые за всю свою спортивную карьеру победителем стал 29-летний мастер ФИДЕ Станислав Козлов (на чемпионате-2016 он был вторым). «Серебро» досталось международному мастеру, чемпиону прошлого года 31-летнему Олегу Алешину. А третьим стал, как и в прошлом году, девятикратный чемпион области Владимир Васильев.

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Рязанец Илья Липилин на третьем лично-командном чемпионате мира среди лиц с ограниченными возможностями сыграл очень неплохо, заняв 15 место из 71. Выступая за вторую сборную России IPCA, он опередил трех членов первой сборной IPCA: Дмитрия Щербина, Андрея Терсинцева и Дениса Палина – и повысил свой рейтинг ФИДЕ на 90 пунктов.

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Завершился девятый фестиваль «Коломенская верста».

Здесь сыграли 16 юных рязанских шахматистов, ученики тренеров Николая Горшкова, Владимира Даденко и Сергея Мозалева. Лучший результат из них показал Петр Замахин (тр. Горшков), в группе мальчиков 2007-2008 г.р. он занял 4 место. В группе 2005-2006 г.р. Артем Пронкин (тр. Горшков) занял 5 место. Среди мальчиков 2003-2004 г.р. Максим Горенышев (тр. Даденко) занял 6 место.

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На шестом отборочном этапе первенства Рязани по блицу сыграли 52 шахматиста. Победил в турнире студент Рязанского медуниверситета Дмитрий Гаглоев. На втором месте Алексей Николаев, третьим стал преподаватель медуниверситета Сергей Кудряшов. Четвертое место у мастера ФИДЕ Владимира Васильева-младшего. 5 и 6 места заняли Евгений Чебалкин и Валерий Корябкин, первый из них стал лучшим среди участников до 18 лет, второй – среди ветеранов.

Надо отметить отличный результат у 11-летнего Артема Пронкина, он занял 10 место.