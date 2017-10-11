Полвека – на дорогах страны

Касимовская автошкола ДОСААФ вступила в юбилейный учебный год

В Касимовской автошколе ДОСААФ состоялось торжественное собрание, посвященное началу нового учебного года по подготовке водителей для Вооруженных сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям. Предстоящий год для школы особенный, юбилейный. 15 января 2018 года школа отпразднует 50 лет (об этом рассказал сайт rosto62.ru).

Поздравить курсантов пришли представители власти, общественности, духовенства, военного комиссариата, правоохранительных органов, юнармейцы отряда «Патриот». Началась встреча с построения и сдачи рапорта начальнику автошколы Андрею Александровичу Щеколдину. Собравшихся от имени совета регионального отделения ДОСААФ Рязанской области поприветствовал начальник автошколы Андрей Щеколдин. Поздравил Андрей Александрович и курсантов, которым в течение трех месяцев предстоит освоить навыки армейской службы и новую профессию водителя большегрузного автомобиля, защищать честь школы в различных соревнованиях, встречаться с интересными людьми.

Затем курсантов напутствовали председатель Касимовской городской Думы Галина Абрамова и первый заместитель главы муниципального образования Касимовского района Юрий Новиков. Они рассказали, что возглавляют призывные комиссии, и за время их работы не раз наблюдали за тем, что выпускники автошколы ДОСААФ идут подготовленные к армейской службе, с хорошим настроем и осознанным отношением к предстоящим воинским обязанностям.

Своими воспоминаниями об учебе в автошколе ДОСААФ и армейской службе в Афганистане поделился председатель общественной организации «Боевое братство» Леонид Куранов. Он отметил, что нынешним курсантам повезло учиться в оборудованных классах, на современных автомобилях, тренажерах Вооруженных сил РФ.

На встрече было отмечено, что этот год для оборонной организации – юбилейный. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России отмечает 90-летие со дня основания. По всей стране проводятся различные посвященные юбилею акции. Летом комплексный международный комбинированный пробег «С востока на запад России» прошел под девизом «Гордость за прошлое, ответственность за настоящее, уверенность в будущем». В рамках пробега был проведен региональный этап, в котором приняли участие и представители Касимовской автошколы ДОСААФ. Все участники торжественного собрания посмотрели фильм, посвященный этому уникальному событию.

В завершение встречи начальник автошколы ДОСААФ Андрей Щеколдин провел для курсантов и почетных гостей экскурсию. Он показал им классы, тренажеры и учебные автомобили, познакомил с мастерами производственного обучения и преподавателями автошколы.