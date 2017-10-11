По кругу без помех

В среду, 8 ноября, в стране начали действовать новые правила проезда перекрестков с круговым движением

Теперь на всех перекрестках с круговым движением приоритет получили те, кто на нем находится. То есть при въезде водитель транспортного средства обязан будет уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по кругу. До этого в разных регионах страны схемы движения на круговых перекрестках отличались, что вызывало не только путаницу, но и ДТП.

Госавтоинспекция Рязанской области накануне обратилась к собственникам автомобильных дорог и попросила организовать обследование перекрестков, на которых организовано круговое движение. Собственникам предписывалось проанализировать организацию дорожного движения и при необходимости внести соответствующие изменения. Кроме этого, организовать установку дорожных знаков 2.4 «Уступите дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед въездами на перекрестки, на которых организовано круговое движение.