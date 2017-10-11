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Выпуск № 195 (5482)
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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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По кругу без помех

00:01 / Путевой лист
В среду, 8 ноября, в стране начали действовать новые правила проезда перекрестков с круговым движением
Автор фото: Вячеслав Астафьев | По кругу без помех
Фото автора.

Теперь на всех перекрестках с круговым движением приоритет получили те, кто на нем находится. То есть при въезде водитель транспортного средства обязан будет уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по кругу. До этого в разных регионах страны схемы движения на круговых перекрестках отличались, что вызывало не только путаницу, но и ДТП.

Госавтоинспекция Рязанской области накануне обратилась к собственникам автомобильных дорог и попросила организовать обследование перекрестков, на которых организовано круговое движение. Собственникам предписывалось проанализировать организацию дорожного движения и при необходимости внести соответствующие изменения. Кроме этого, организовать установку дорожных знаков 2.4 «Уступите дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено» перед въездами на перекрестки, на которых организовано круговое движение.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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