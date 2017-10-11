Пойдем – на зеленый

Рязанским школьникам напомнили о правилах дорожного движения

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Рязанской области постоянно встречаются со школьниками и напоминают им правила поведения на улицах и дорогах. По мнению родителей ребят и педагогов, польза от таких встреч огромна. Дети не только хорошо знают правила дорожного движения, но и стараются соблюдать их по пути из дома в школу и обратно. На детскую сознательность тут уповать не стоит, а вот разумный контроль со стороны взрослых помогает избежать беды на дорогах.

В библиотеке-филиале №4 города Рязани в рамках программы «Остров ОК» состоялась встреча воспитанников осеннего лагеря школы №41 с инспектором ГИБДД УМВД России по Рязанской области Еленой Пафнучевой на тему «Опасные ситуации на дорогах: как их распознать и избежать».

Елена Пафнучева рассказала ребятам о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. Инспектор и школьники поговорили об участниках дорожного движения, вспомнили знаки ПДД и разобрали опасные ситуации. Детям также продемонстрировали образцы светоотражающих элементов для пешеходов и варианты их ношения.

Ребята познакомились с книгой по правилам дорожного движения, написанной специально для детей. В завершение встречи школьники посмотрели ролик из видеопособия по ПДД, в котором главный персонаж Мигал Мигалыч Светофоров рассказал о правилах безопасного поведения в городе.