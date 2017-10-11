Цифра недели

задержано на дорогах области сотрудниками ДПС

за последний рабочий день и минувшие праздничные выходные.

Еще 3 человека повторно сели за руль транспортного

средства в состоянии опьянения и 5 отказались от прохождения освидетельствования на данное состояние.

39 пьяных водителей задержано на дорогах области сотрудниками ДПС за последний рабочий день и минувшие праздничные выходные. Еще 3 человека повторно сели за руль транспортного средства в состоянии опьянения и 5 отказались от прохождения освидетельствования на данное состояние.

Однако не всегда поездки в нетрезвом виде заканчиваются для водителя привлечением к административной ответственности. Зачастую «нетрезвое» управление приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Так, днем 6 ноября в Пронском районе 44-летний нетрезвый местный житель при движении на мопеде «Дельта» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате происшествия мужчина получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер, пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.