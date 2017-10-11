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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Бакинский комиссар из Рязани

00:01 / Хронограф
В этом году исполняется 125-лет со дня рождения Григория Петрова
Бакинский комиссар из Рязани

Памятник

В 2017 году исполняется не только 125 лет со дня рождения легендарного героя-рязанца, но и 35 лет с момента установки памятника Г.К. Петрову в Рязани. Памятник из красного гранита в сквере рядом с Домом художника создан выдающимся отечественным скульптором, Народным художником СССР, Героем Социалистического Труда, вице-президентом Академии художеств СССР Львом Кербелем. Памятник Г.К. Петрову представляет собой высокохудожественное произведение монументального искусства. Это один из лучших памятников военачальникам в Рязанской области. Из мощного четырехгранного гранитного блока высотой 6,4 м выступает поясная горельефная фигура нашего земляка, в тщательно проработанном портрете которого автором была использована подлинная фотография, относящаяся к периоду деятельности Петрова на Кавказе. Соотношение фигуры с общей строгой массой блока придает облику героя некоторую романтичность, а костюм, шашка и слова «За власть Советов» в верхней части блока дополняют и уточняют характеристику его образа. На фасадной плите простая надпись «Григорий Константинович Петров».

За последнее время выросло раскидистое дерево перед монументом, закрывая красивое гранитное изваяние со стороны Первомайского проспекта. Нет у памятника подсветки и поясняющей таблички.

Первый начальник рязанской милиции

11 ноября 2017 года исполняется 125 лет со дня рождения Григория Константиновича Петрова (11.11.1892 – 20.09.1918). Жизнь этого человека была короткой и удивительно яркой. Сначала стоит перечислить основные жизненные достижения Григория Петрова:

– первый начальник и организатор рязанской народной милиции. Важно отметить, что он был первым выборным председателем народной милиции, что говорит о его харизме и незаурядных способностях. Григорий Константинович возглавил народную милицию в Рязани на переломном историческом рубеже – с апреля 1917 г. по 13 декабря 1917 г., оставив о себе как об организаторе сил правопорядка в губернском центре добрую память. Первым начальником народной милиции Петрова избирает общее собрание записавшихся в милицию добровольцев;

– первый начальник рязанской советской милиции (утвержден Рязанским Советом Советов после Октябрьской революции 8 декабря 1917 г.);

– командир Рязанского добровольческого отряда, отправленного на «калединский фронт» под Воронеж;

– командарм 1-й Южной армии РККА;

– командующий Закавказским фронтом РККА;

– военный комиссар Бакинской коммуны.

Рязань, куда наш герой был привезен матерью в младенчестве, Петров считал своей родиной. В Рязани Григорий закончил школу и ремесленное училище, далее успешно учился в Санкт-Петербургском политехническом институте. С началом Первой мировой войны ушел добровольцем на фронт со старшего курса столичного института, как и многие студенты того времени. На фронте сражался храбро и был несколько раз ранен. За неординарные способности ему присвоили звание прапорщика. В начале 1917 г. после ранения и лечения он попадает в Рязань в 78-й пехотный запасной полк. По политическим взглядам тяготеет к левым эсерам. Февральскую революцию встречает в Рязани, активно участвует в формировании народной милиции. После Октябрьской революции назначается Советской властью первым начальником рязанской советской милиции.

Командарм

С первых дней Советской власти Россию стали рвать на куски контрреволюционные отряды в союзе с интервентами. Г.К. Петров возглавил 1-й Рязанский добровольческий отряд численностью 1500 человек. Отряд добровольцев был сформирован за два дня из числа солдат Рязанского гарнизона и направлен в ночь на 14 декабря 1917 г. под Воронеж на «калединский фронт».

По отзывам современников, по своим природным задаткам и раннему боевому опыту, полученному в годы Первой мировой войны, Г.К. Петров был наделен талантом выдающегося военачальника.

В 25-летнем возрасте он стал крупным военным деятелем Красной Армии на юге России. Г.К. Петров командовал 1-й Южной армией и Кавказским фронтом, по декрету Совнаркома участвовал в формировании 1-й и 2-й Донских армий. Проявил себя как выдающийся военный стратег во многих сражениях Гражданской войны, в том числе в боях против немецких и австрийских интервентов.

Один из 26

Прославился Г.К. Петров и на другом поприще – как один из руководителей, а именно военный комиссар Бакинской коммуны. В числе 26 легендарных бакинских комиссаров был расстрелян 20 сентября 1918 года. Решение о расстреле бакинских комиссаров было принято английской военной миссией (генерал У. Маллесон, капитан Р. Тиг-Джонс) и эсеровским контрреволюционным правительством «Диктатуры Центрокаспия». Бакинские комиссары были вывезены из Красноводска и расстреляны на 207-й версте Закаспийской железной дороги. В сентябре 1920 года останки комиссаров были перевезены в Баку и торжественно захоронены на площади, которая стала носить название «Площадь 26-ти бакинских комиссаров».

В следующем, 2018 году исполняется 100 лет со дня героической гибели военного комиссара, крупного военачальника-рязанца Григория Петрова.

Трагическая гибель от рук эсеров и англичан 26 бакинских комиссаров воспета в 1924 г. другим нашим великим земляком Сергеем Александровичем Есениным в «Балладе о двадцати шести».

Пой песню, поэт,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой.
Море тоже рокочет
Песнь.
Их было
26.
26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-ой
Версте.
Память

Большинство жителей города не знают ничего о Григории Петрове, хотя есть в Рязани улица Петрова, была и улица Двадцати шести бакинских комиссаров (переименованная в Скоморошинскую). Памятник не значится в туристических маршрутах. Даже представители правоохранительных органов Рязанской области – правопреемники традиций советской милиции (представители муниципальной полиции, курсанты Рязанского филиала Московского университета МВД и Академии ФСИН) не знакомы с основателем и организатором рязанской народной милиции, первым руководителем советской милиции г. Рязани. Важно, по моему мнению, закрепить за Рязанским УВД, а также за Рязанским филиалом Московского университета МВД и Академией ФСИН шефство над памятником. Тем более что дата рождения Г.К. Петрова (11 ноября) почти совпадает с днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (10 ноября).

С точки зрения Российского военно-исторического общества, Г.К. Петров – значимая политическая фигура и военно-историческая личность, чья героическая деятельность на благо нашего Отечества достойна изучения и почитания на рязанской земле. Поскольку Г.К. Петров был одним из крупнейших военачальников-рязанцев (командармом, командующим фронтом, военкомом республики), то целесообразно рассказывать о нем курсантам РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова, юнармейцам, кадетам и старшеклассникам рязанских школ.

Необходимо заново оценить высокохудожественные достоинства памятника Г.К. Петрову (работы выдающегося скульптора Л.Е. Кербеля) в юбилейный год установки этого памятника в Рязани и включить его в туристические маршруты, в том числе военно-туристические маршруты, как военно-исторический памятник рязанского региона.

Александр Сергеевич Трушин,
член Общественной палаты Рязанской области,
заместитель председателя Рязанского регионального
отделения Российского военно-исторического общества, капитан 2 ранга запаса

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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