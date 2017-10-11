Добрые дела Альбины Шенк

Каждый проект, реализованный руководителем организации «Общество «Начало», уникален

Председатель Рязанской региональной организации российских немцев «Общество «Начало» Альбина Шенк награждена знаком «В память 80-летия Рязанской области».

Общественная организация была создана ею в 1998 году. За это время воплощены в жизнь различные проекты, направленные на сохранение национальной культуры российских немцев.

С 2015 года в Рязани проводится социальный проект «1418 добрых дел» (именно столько дней шла Великая Отечественная война), направленный на помощь нуждающимся ветеранам и репрессированным. Впоследствии проект был поддержан администрацией Рязанской области. Так, во многих шахтерских поселках Скопинского района пенсионерам была оказана не только материальная помощь, но и были отремонтированы дома, восстановлены сараи, вскопаны огороды. Большинство работ выполняли волонтеры, которых объединила вокруг себя Альбина Васильевна. А уже в этом году, помимо финансирования правительства Рязанской области, проект «1418 добрых дел» получил еще и федеральную поддержку.

«Многие наши одинокие пенсионеры живут на окраине города, – рассказывает председатель Совета ветеранов Коготского микрорайона города Скопина Ольга Юдина. – Дома и надворные постройки находятся в ветхом состоянии, и помочь этим людям просто некому. Поэтому социальные проекты, такие как «1418 добрых дел», очень важны для нашей территории. Это неоценимая помощь для наших пожилых людей, ведь кому-то установили сан-узел, кому-то построили сарай для хранения дров и угля».

У истоков

«Альбина Шенк стояла у истоков реформирования общественного движения российских немцев, – говорит председатель межрегионального координационного совета центров встреч российских немцев Центрального и Северо-Западного регионов Наталия Демпке. – В 2005-2006 годах, когда остро стоял вопрос о финансировании в регионах только крупных центров встреч, Альбина Васильевна сообщила доктору Кристофу Бергнеру, который в те годы был уполномоченным Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, свою точку зрения о положении организаций российских немцев в России. И не случайно первый межрегиональный координационный совет был организован в Центральном регионе».

Благодаря реформированию общественного движения впервые организации получили возможность создавать и воплощать в жизнь свои программы, основываясь на своем опыте и знании насущных потребностей российских немцев, проживающих в регионе.

Каждый проект, предложенный и реализованный Альбиной Шенк, был уникален. Впервые были организованы межрегиональные программы для нескольких поколений «Возраст – вопрос культуры», сетевые инициативы для молодежи и подростков «Поезд дружбы», «Творческая академия».

Рязанская региональная организация – одна из самых активных в Центральном регионе. По инициативе Альбины Васильевны был создан кружок немецкого танца, который впоследствии вырос в хореографический ансамбль «Tanzdorf», который сегодня не только выступает в родной Рязани, но и успешно гастролирует по российским городам. «Помните притчу о том, что лучше голодному не рыбы дать, а научить плести сеть, – так начинает свой рассказ художественный руководитель танцевального коллектива Мария Мартынкина. – Можно долго перечислять дела, мероприятия, проекты, которые воплотила в жизнь Альбина Васильевна. Но я считаю, что главная ее заслуга в другом. Она умеет подсказать, направить, внушить уверенность тем, кто работает под ее руководством. Так было со мной. Без ее одобрения не появился бы «Tanzdorf». Общество «Начало» объединяет художников, поэтов, режиссеров, актеров, словом, людей творческих. А все творческие личности чрезмерно ранимы, чувствительны, обидчивы и претенциозны! Альбина Васильевна все это понимает, принимает и... не мешает ТВОРИТЬ! Поклон до земли ей за умение разглядеть человека и помочь ему найти его дорогу!»

Члены рязанского общества российских немцев всех возрастов начали с удовольствием разу-чивать элементы немецкого танца, а готовые танцевальные номера включались в программу праздничных мероприятий. Ансамбль «Tanzdorf», отмеченный многими грамотами и дипломами, стал визитной карточкой организации.

На русском и немецком

Много лет в автономии успешно работал взрослый вокальный коллектив и детский ансамбль «Ювель». В репертуаре артистов – немецкие песни, которые исполнялись на двух языках – немецком и русском. В поселке Солотча много лет подряд под руководством Альбины Васильевны проводились межрегиональные языковые и этнокультурные детские лагеря, где школьники из Рязанской, Тульской областей, Коломны, Ярославля, Железнодорожного, Кинешмы, Сергиева Посада, Смоленска и Костромы могли изучать немецкий язык, историю и традиции своих предков. Ежегодно в курортной Солотче собирались сотни детей российских немцев. Встречали девчонок и мальчишек опытнейшие педагоги и вожатые. Музыкальным руководителем бессменно был Александр Эдуардович Михель. Дети с удовольствием пели немецкие песни, а вернувшись из лагеря домой, разучивали их вместе со взрослыми в своих центрах встреч. В одну из смен даже приезжал со спектаклями немецкий театр «Шурум-Дирум».

Альбина Шенк ведет работу не только в Рязани, но и по всей Рязанской области. В центре ее внимания – прежде всего город Скопин, где проживает много российских немцев, где существует молодежный театр «Предел», во главе которого стоит заслуженный работник культуры РФ Владимир Дель. Благодаря поддержке Альбины Васильевны зрители увидели уникальный спектакль «Гуссенбах – Кочугурки», в котором ярким театральным языком Владимир Фердинандович рассказал о трагической судьбе немецкого народа, положив в основу спектакля биографию своего отца.

По рецепту мамы

В конце августа на Лыбедском бульваре проходил очередной фестиваль национальных культур «Мы – народ России». У стенда Рязанской региональной организации российских немцев было, как всегда, многолюдно. Здесь угощали национальной выпечкой: кребли, прецелем и кухой, которую по рецепту своей мамы испекла руководитель Альбина Шенк. Гости наперебой расспрашивали рецепты и удивлялись, как такие лакомства можно приготовить из самых доступных продуктов. На выставке были представлены атрибуты любимых немцами праздников. Здесь и традиционный пасхальный заяц, и рождественский пряничный домик, и чулок, куда Святой Николаус кладет гостинцы детям.

Неуемная энергия, творческая инициатива и способность искренне сострадать тем, кто нуждается в помощи, позволяют Альбине Шенк эффективно работать и готовиться к двадцатилетнему юбилею национально-культурной автономии Рязани, который состоится в следующем году. А в году нынешнем к ее многочисленным наградам за активную общественную деятельность прибавился знак «В память 80-летия Рязанской области», которым награждаются граждане за заслуги в государственном и муниципальном управлении, сельском хозяйстве, промышленности, науке, культуре, воспитании и образовании, здравоохранении, защите прав граждан и укреплении законности, благотворительной и общественной деятельности, а также за иные заслуги, способствующие развитию региона.

Екатерина Кайер