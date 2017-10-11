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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Ищу маму

00:01 / Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

11-08-44 четырнадцатилетнего Никиты. Кареглазый, русоволосый подросток был не единственным ребенком в семье, но его родители лишены родительских прав. Никита добрый, дружелюбный, отзывчивый человек, уважительно относится к сверстникам и взрослым. Увлекается несколькими видами спорта, очень энергичен и подвижен. Анкета № 18000014.

11-08-43 Шестнадцатилетний Андрей был единственным ребенком в семье, его родители ограничены в родительских правах. Это значит, Андрей может воспитываться в приемной семье. Кареглазый, русоволосый Андрей всегда и во всем готов помочь товарищам, берется охотно за любую работу, уважительно относится к старшим, правильно реагирует на их замечания. А еще Андрей увлекается спортивными играми – футболом, баскетболом. Анкета № 21000015.

11-08-42 Владимиру в апреле исполнилось пятнадцать лет. Черноглазый, темноволосый Володя был не единственным ребенком в семье, но его одинокая мама ограничена в правах. Владимир – общительный, контактный и вежливый молодой человек. Он любит компьютерные и спортивные игры. Володя обладает лидерскими качествами, его уважают младшие дети, он им всегда и во всем помогает. В свободное время Володя любит читать книги. Анкета № 30000205.

11-08-41 Яну в апреле исполнилось шестнадцать лет. Он брат Владимира и тоже имеет право воспитываться в приемной семье, поскольку его мама ограничена в родительских правах. Сероглазый, русоволосый Ян – добрый общительный парень, любит играть в футбол и компьютерные игры, проявляет лидерские качества, с удовольствием помогает младшим детям. Яну интересно проводить время и с теми, кто старше него. Он прислушивается к советам взрослых, ответственно подходит к выполнению поручений. Анкета № 30000206.

11-08-40 Татьяне в январе исполнится семнадцать лет. В семье, где она родилась, были другие дети. Но их отец умер, мама лишена родительских прав. Сероглазая, русоволосая Таня – очень добрый, честный, ответственный и справедливый человек. Татьяна – уверенная в себе, целеустремленная девушка, готовая прийти на помощь в любой ситуации. У Тани много друзей. Она хорошо учится, любит петь, танцевать, активно занимается спортом. Анкета № 4423.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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