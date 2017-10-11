Межрегиональный. Открытый

В седьмой раз юные краеведы, исследователи родного края и экскурсоводы участвовали в конкурсе юных экскурсоводов «Мой дом – моя Рязань»

Конкурс собрал в Рязанском историко-архитектурном музее более 60 школьников. Организаторы конкурса – городской центр детского творчества «Стрекоза» – предложили для конкурсантов несколько номинаций. Радует, что свои знания истории родного края, этнографии, исследования памятников истории, архитектуры и действующих храмов Рязанской епархии демонстрировали дети самых разных возрастов.

Среди победителей авторских экскурсий – учащаяся рязанской школы №40 Карина Меркушева, которая так образно рассказала об истории улицы Свободы, что жюри единогласно присудило ей первое место.

В номинации «Святыни рязанского края» победителем стал ученик 4 класса, воспитанник ЦДТ «Октябрьский» Кирилл Зубарев, который не только рассказал об истории Скорбященского храма города Рязани, но и изучил историю своей семьи. Его прадед, Иван Макаров, был похоронен на Скорбященском кладбище вместе с другими ленинградцами-блокадниками, которые умерли в госпитале после прибытия в Рязань из осажденного города.

Третьеклассница школы № 41 г. Рязани Рита Терехина рассказала об истории самого древнего храма Рязани – Борисо-Глебского. Серьезная подготовка, мастерство экскурсовода и замечательный народный костюм помогли ей тоже войти в число призеров.

Сохранению и восстановлению памятников истории и архитектуры Пронского района посвятила свою виртуальную экскурсию ученица Тырновской средней школы имени Л.А. Загоскина Юлия Рыбалкина.

В год экологии на конкурс были представлены работы юных экскурсоводов по исследованию и выявлению экологических проблем есенинского края. Учащиеся школы-интерната № 26 Сергей Сазонов и Денис Чурпаков, пройдя лодочный маршрут вместе со своим руководителем А. Кошеваровым, исследовали реки Рязанской области, о чем интересно рассказали в видеоэкскурсии «Мир Паустовского».

Директор ЦДТ «Стрекоза» Елена Чудакова на награждении победителей 7-го конкурса юных экскурсоводов отметила широкое разнообразие тем, большую работу педагогов-наставников и значимость конкурса для юного поколения, а также сказала, что подобные мероприятия служат сближению и дружбе детей из различных регионов России. Ведь за семь лет существования участниками конкурса юных экскурсоводов были не только школьники города Рязани, но и дети из области. Кроме того, свои исследования, связанные с рязанским краем, представляли школьники из Москвы, Московской области, Тулы, Ярославля.