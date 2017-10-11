Полезный подарок от всей души

В Рязани объявили дату очередного фримаркета

«Бесплатные ярмарки», на которых можно безвозмездно отдать или получить вещи в хорошем состоянии, становятся все популярнее среди рязанцев. Школьники находят там вечно нужные канцелярские принадлежности, любители музыки и кино пополняют свои коллекции образцами, которые не поместились в шкафы других ценителей. А принарядиться и познакомиться с интересными земляками на фримаркете может каждый.

По правилам встречи любой желающий может отдать свои вещи другим или взять что-то себе. На фримаркет приносят одежду и обувь, канцтовары и предметы интерьера, книги и многие другие вещи. Важное условие – все они должны быть чистыми, исправными и пригодными для дальнейшего использования. Помогать посетителям с раскладкой вещей будут волонтеры. Параллельно с этим на фримаркете пройдет культурная программа – бесплатные лекции и мастер-классы.

Желающих поделиться ненужным и просто интересно провести время будут ждать 19 ноября во Дворце молодежи. Фримаркет продлится с 12.00 до 16.00, и можно не только принять участие, но и самим провести творческие встречи: например, рассказать об уникальном опыте или научить мастерить подарки для предстоящих праздников. Узнать подробности и полные правила фримаркета, а также записаться в качестве лектора можно в группе ВКонтакте: https://vk.com/freemarket_rzn.