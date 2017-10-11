«ШКОЛА САДОВОДА» ПРИГЛАШАЕТ НА ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области, совместно с Рязанским региональным отделением Союза садоводов России провело заседание рабочей группы по содействию развитию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан области. Заседание проведено в рамках подготовки к очередному обучающему семинару «ШКОЛА САДОВОДА».

В заседании рабочей группы также приняли участие представители региональных министерства имущественных и земельных отношений, министерства ТЭК и ЖКХ, министерства по делам территорий и информационной политике, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра», ФБУ «Кадастровая палата», территориальных электросетевых организаций, а также председатели районных и городских садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Вступление в силу с 1 января 2019 года Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесет большие изменения не только в деятельность самих товариществ как юридических лиц, но и в имущественные права самих садоводов.

Новый закон определяет срок окончания бессрочного пользования землей юридическими лицами – садоводческими огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан до 1 января 2024 года, а также срок бесплатного оформления в собственность членами этих объединений личных земельных участков до 31 декабря 2020 года.

Рабочей группой принято решение о начале реализации разработанных региональными министерствами мер по сокращению «заброшенных» земельных участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениями граждан, а также об оказании содействия товариществам в осуществлении передачи принадлежащих им объектов электрохозяйства на баланс территориальных электросетевых организаций, если садоводами принято такое совместное решение.

Минсельхоз и Союз садоводов России приглашает председателей, бухгалтеров, казначеев, членов правлений и членов СНТ, ОНТ и ДНТ на очередной обучающий семинар. Представители министерств и ведомств доведут информацию о том, как изменится деятельность садоводов и огородников со вступлением в силу нового законодательства.

Семинар состоится 16 ноября в 15.00 по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 17, «Дом общественных организаций» (бывший «Дом офицеров»), остановка «Дом художника». Мероприятие бесплатное.