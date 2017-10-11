Ирландия. Океан. Край Европы. Край эпохи: накануне Первой мировой. Письма в Россию, оставленную много лет назад. Письма незнакомому человеку, знаменитому писателю – таков сюжет спектакля, основой которого стал рассказ Ивана Бунина, по праву считающийся литературным шедевром. Соединив в спектакле две стихии – литературу и музыку, его создатели смогли создать уникальную композицию-исповедь, рассказ о любви и надежде... Зрителей спектакля ждет встреча с удивительной бунинской прозой и прекрасной музыкой С. Рахманинова, П.Чайковского, К. Дебюсси, Г. Форе.
Неизвестный друг
00:01 10.11.2017 / Культура
5 декабря в 19.00 на сцене Рязанской областной филармонии народная артистка РФ Ксения Раппопорт и лауреат международных конкурсов Полина Осетинская (фортепиано) представят музыкальный спектакль «Неизвестный друг».
Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
Ранее по теме:
Рязанский танцевальный коллектив стал победителем международного конкурса
Проект развития города Касимова как исторического поселения Рязанской области представлен на международной выставке «Denkmal, Россия – Москва 2017»