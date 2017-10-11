5 декабря в 19.00 на сцене Рязанской областной филармонии народная артистка РФ Ксения Раппопорт и лауреат международных конкурсов Полина Осетинская (фортепиано) представят музыкальный спектакль «Неизвестный друг».

Ирландия. Океан. Край Европы. Край эпохи: накануне Первой мировой. Письма в Россию, оставленную много лет назад. Письма незнакомому человеку, знаменитому писателю – таков сюжет спектакля, основой которого стал рассказ Ивана Бунина, по праву считающийся литературным шедевром. Соединив в спектакле две стихии – литературу и музыку, его создатели смогли создать уникальную композицию-исповедь, рассказ о любви и надежде... Зрителей спектакля ждет встреча с удивительной бунинской прозой и прекрасной музыкой С. Рахманинова, П.Чайковского, К. Дебюсси, Г. Форе.