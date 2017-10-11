Человек с поющим сердцем

Концерт в честь юбилея заслуженного работника культуры РФ Александра Федоровича Грущина состоялся в Рязанском музыкальном колледже имени Григория и Александра Пироговых

Первоклассный музыкант и педагог, замечательный человек, одним словом – уникальная личность, масштабы которой столь велики, что, пожалуй, достойны формата профессиональной монографии.

Без преувеличения можно сказать, что Александр Федорович – легенда музыкальной жизни города Рязани уже не один десяток лет. Перелистывать страницы его богатейшей творческой биографии – значит прикасаться к самым значительным, эпохальным событиям и явлениям музыкальной жизни нашего города. В Рязанском любительском симфоническом оркестре Александр Федорович был оркестрантом со дня его основания в 1961 году, поддержав студенческую инициативу, в 1980 году возглавил эстрадный оркестр и уже более 30 лет является его бессменным руководителем. В активе славного оркестра имеются записи на Рязанском радио и телевидении. Выступая с концертами в учебных заведениях и на предприятиях города, во дворцах культуры Рязани и области, на конкурсах эстрадных оркестров, дирижер А.Ф. Грущин и его коллектив всегда пользовались «бешеной» популярностью, его не просто знали, но на него равнялись, как на самый высокий живой авторитет.

В 2019 году Рязанскому музыкальному колледжу (училищу) исполнится 100 лет. В Золотой фонд педагогических кадров, по праву входит Александр Федорович Грущин – десятки его блестящих учеников окончили самые престижные музыкальные вузы страны – Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, Санкт-Петербургскую Государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, Российскую академию музыки имени Гнесиных. На музыкальных конкурсах самого высокого уровня ученики класса А.Ф. Грущина бессчетное количество раз брали самые верхние места, удостаивались Губернаторской стипендии, по окончании вузов становились солистами и оркестрантами профессиональных коллективов, начинали свою педагогическую карьеру в учебных заведениях. Сергей Мунинкин – солист Рязанского губернаторского симфонического оркестра, преподаватель РМК, Дмитрий Ильин – артист оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Ольга Князева – преподаватель РМК, Антон Шаров, Артур Оболонский – артисты оркестра Рязанского музыкального театра, Петр Кульчицкий – артист Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Павел Бахмутов, Макар Елисеев, Юлия Шокшуева – к каждому студенту Александр Федорович подобрал «ключик», чтобы запело сердце. По давней традиции поздравить своего любимого, глубокоуважаемого педагога приехали из разных городов нашей страны и из Европы ученики разных лет. В честь Учителя с большой буквы выходили на сцену, чтобы на своем любимом музыкальном языке пропеть о самом главном, без чего уже невозможно жить – любви к музыке, безграничных возможностях человека творящего. Именно эти качества педагог А.Ф. Грущин ставит на первый план. Каждый ученик для него – шкатулочка с секретом. Двух одинаковых нет.

Улыбается Александр Федорович от всего сердца всегда, даже в самых затруднительных ситуациях. Даром что ли пробыл на посту директора Рязанского музыкального училища долгих 17 лет, с 1975 по 1992 год! Старые добрые советские времена – так эти годы величают теперь старожилы колледжа, старшие коллеги. Теперь уже с полной уверенностью можно сказать, что высокая планка, которая была поставлена при директоре А.Ф. Грущине, является до сих пор для сегодняшнего коллектива РМК заветным маяком педагогического профессионализма. Армейская закалка выручала А.Ф. Грущина не один раз. Без нее, армейской выносливости, которая была положена в основу характера в самой ранней юности, когда проходил службу в армейском ансамбле песни и пляски группы советских войск в Германии, улыбчивому пареньку из послевоенных пятидесятых пришлось бы туго в дальнейшей жизни. Так много сделано! Одна человеческая жизнь, в которой все по силам и, самое главное – в радость. Общение А.Ф. Грущина с коллегами и учениками всегда наполнено человеческим теплом и желанием работать, заниматься любимым делом.

Столько искренних поклонов «в пол» приходилось видеть разве что на концертах Рязанского хора. Юбилейный вечер – непредсказуемый регламент, столько хочется сказать доброго и значимого в адрес юбиляра. Спасибо, Александр Федорович, за Ваш труд и низкий Вам поклон!

Ирина Нестерова