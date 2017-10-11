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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Нападающий удар

00:01 / Спорт
Как школьники волейбольный турнир организовали
Нападающий удар

В школе №60 г. Рязани, носящей имя Героя России Дмитрия Миронова, прошел волейбольный турнир. В нем приняли участие 5 женских команд Московского округа Рязани. Соревнования наверняка бы остались незамеченными (мало ли турниров в школе проходит), если бы не одна существенная деталь. В числе организаторов – школьный совет старшеклассников.

Ежегодно в школе проходит патриотическая неделя, посвященная памяти выпускника – Героя России Дмитрия Миронова. В этом году совет старшеклассников выступил с предложением внести в сетку мероприятий турнир по волейболу среди женских команд, посвященный памяти Д. Миронова и воинам, погибшим в локальных конфликтах.

– Идея родилась спонтанно, – рассказывает организатор турнира, одиннадцатиклассница Наталья Кошелева. – Начинать было страшно, но нас поддержали администрация школы и учителя физкультуры. Мы даже нашли спонсоров. Оказать помощь в проведении соревнований и приобретении призов вызвались депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов и депутат Рязанской городской Думы Сергей Караев. Мы также заручились поддержкой в префектуре Московского округа. Написали Положение и разослали его по школам. Результат порадовал. Нам прислали заявки 6 команд, 5 из которых прибыли на соревнования.

Соревнования начались с торжественного открытия. Минутой молчания волейболисты и все, кто пришел посмотреть на их игру, почтили память героев, погибших за Родину. Директор школы №60 Валерий Андреев пожелал всем участникам честной борьбы и победы.

– Важно, чтобы в школе дети развивались не только интеллектуально и физически, но и духовно, – добавил он.

Турнир прошел впервые, но уже начал обрастать своими традициями. Право ввести мяч в игру предоставили депутату Александру Ачалову.

– Когда ко мне обратились с просьбой профинансировать мероприятие, я не смог отказать, – говорит Александр Евгеньевич. – Ведь такие соревнования важны для детей. Надо, чтобы они не дома перед компьютером сидели, а спортом занимались, к нашей славной истории приобщались. Сегодня был дан мощный старт.

– Да, формат игр пока нулевой, – добавляет Сергей Караев. – Но главное – начать, поскольку любое хорошее начинание никогда не пропадет. Надо развивать этот турнир и делать его традиционным. Ребята, которые предложили эту идею, большие молодцы.

Пока взрослые обсуждали планы, волейболисты в честной борьбе выявляли победителя. По итогам соревнований третье место заняла школа № 70. На втором месте с небольшим отставанием – хозяева турнира. И кубок увезла школа № 47.

– Турнир прошел на высоком уровне, – подытожила главный судья соревнований Светлана Варакина. – Места, на мой взгляд, распределились оправданно. В Рязани не так много соревнований, где можно поиграть в волейбол школьным командам. Поэтому турнир, несомненно, надо развивать. В следующем году мы подумаем, как подтянуть к участию в нем юношей.

Елена Кошелева
Фото Ирины Соболевской

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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