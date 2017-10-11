Спорт против наркотиков

В спортивном манеже «Юность» прошли XVI Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике

Это единственные соревнования такого уровня по спортивной гимнастике в областном спортивном календаре. В состязаниях приняло участие более сотни спорт-сменов из Белгородской, Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Рязанской областей.

Награды победителям и призерам турнира вручила почетный гость соревнований, член сборной команды России по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка Европы, серебряный призер олимпийских игр в Рио в командном первенстве Ангелина Мельникова.

Ангелине 17 лет, родом она из Воронежа. Ее взлет на спортивный Олимп был стремителен. На чемпионате России по спортивной гимнастике в апреле 2016 года она стала обладательницей трех высших наград: в многоборье, упражнении на бревне и в вольных упражнениях. После успешного дебюта на взрослом уровне 15-летняя гимнастка была включена в состав национальной сборной.

В женской части турнира в Рязани победителями в многоборье стали:

по программе мастеров спорта: Валентина Луковникова (Рязань) – среди женщин, Ирина Антонова (Котовск, Тамбовская область) – среди юниорок,

по программе кандидатов в мастера – Юлия Кузнецова (Рязань), по программе I разряда – Софья Телкова, по программе II разряда – Дарья Рапшина (обе – Новомосковск, Тульская область), по программе III разряда: Юлия Козлова – среди гимнасток 2008 года рождения, Арина Соболева – среди гимнасток 2009 года рождения и моложе (обе – Лебедянь, Липецкая область); по программе I юношеского разряда – Карина Истомина (Рязань).

Среди представителей сильного пола в многоборье победили: по программе кандидатов в мастера – Гуркин Максим (Рязань), по программе I разряда – Клевцов Илья, по программе II разряда – Мильгунов Иван (оба – Лебедянь, Липецкая область), по программе III разряда – Тетерев Артем (Скопин), по программе I юношеского разряда – Макаров Владимир (Рязань).

Термин «гимнастика» впервые появился у древних греков в период расцвета древнегреческой культуры в VIII веке до н. э. Однако гимнастические упражнения культивировались еще в древнем мире – за 4000 лет до нашей эры в Китае, Индии, а в Древней Греции входили в систему физического воспитания и служили средством подготовки юношей к участию в Олимпийских играх.

Гимнастику официально признали видом спорта в 1896 году, после того как включили ее в программу первых современных Олимпийских игр.

В Рязанской области этот вид спорта не в почете. Отделения детско-юношеских спортивных школ работают только в областном центре и Скопине. В них занимается более 650 детей и подростков, включая спортивно-оздоровительные группы детских дошкольных учреждений. Отделение гимнастики (ныне – СДЮСШОР «Юность») как въехало в крыло манежа «Юность» более 30 лет назад, так там и ютится до сих пор. Спортивные же соревнования проводятся по принципу

«В тесноте, да не в обиде».

Между тем детско-юношеская спортивная школа по гимнастике появилась в Рязани в 1946 году одной из первых и носила тогда символический первый номер.

Александр Кащеев