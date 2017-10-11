Китайский заплыв

Рязанский «морж» Евгений Селезнев получил две медали и кубок на XXIV чемпионате Азии по плаванию в холодной воде

В китайском городе Далянь (Дальний) состоялись международные соревнования «24-й чемпионат Азии» по плаванию в холодной воде. Каждый год в них принимают участие и российские спортсмены. Впрочем, спортсменами участников чемпионата можно назвать лишь условно, поскольку в подавляющем большинстве это представители клубов зимнего плавания и закаливания.

В этом году в водах Желтого моря отважились поплавать представители российских клубов из Благовещенска (7 человек), Владивостока (9 человек) и Красногорска (4 человека). Единственный зимний пловец из Рязани Евгений Селезнев представлял в Поднебесной клуб зимнего плавания и закаливания «Эврика», который базируется на ЦСК (руководитель Александр Яшин).

– Я занимаюсь закаливанием и зимним плаванием почти уже восемь лет, – рассказывает Евгений Селезнев. – Принимал участие во многих фестивалях в Рязани и других городах России, где сильны традиции моржевания. За границей побывал впервые. Подобные поездки за свой счет, разумеется, позволяют сочетать приятное с полезным. И медали добыл, и мир посмотрел. Когда бы я в Китае побывал. К тому же еще искупался в Амуре и Зее. Меня во время заплыва какой-то мужчина на камеру мобильного телефона снял, потом в ресторане друзьям показывал.

Путешествие по маршруту «Москва – Благовещенск – Хэйхэ – Харбин – Далянь – Благовещенск – Москва» обошлось Евгению Селезневу почти в 50 тысяч рублей. Немалая сумма для человека, находящегося на заслуженном отдыхе. Зато впечатлений теперь хватит надолго. Евгений узнал, что Далянь – город субпровинциального значения на побережье Желтого моря в северо-восточной части Китая. Длина береговой линии составляет почти 2 тысячи километров. Население всего городского округа, включая сельскую местность, – 6,7 миллиона человек. Городом в разное время владели Япония и Россия. Отражение этого можно видеть в архитектуре городского центра.

В состав Даляня входит район Люйшунь, где находилась крепость Порт-Артур. Далянь является крупным транспортным, туристическим и финансовым центром КНР, в 2006 году назван наиболее благоприятным для проживания городом Китая. В этом благоприятном во всех отношениях городе собрались покорители водной стихии со всего мира.

– Только представьте себе картину: больше 3,5 тысячи пловцов заходят в воды Желтого моря и устремляются вдаль, – рассказывает Евгений Селезнев. – По программе соревнований в заплыве на 1 километр участники чемпионата преодолевали 400 метров от берега, потом 200 метров – вдоль береговой линии и 400 метров – на финиш, к берегу. Вот это было зрелище!

В этом виде программы в своей возрастной группе рязанец завоевал бронзовую медаль. А вот на открытой воде в бассейне в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем Евгений Селезнев одержал победу, завоевав «золото». Дебютанта чемпионата отметили еще и кубком в спорткомитете Харбина. Чемпион считает, что это успех всего рязанского клуба зимнего плавания и закаливания «Эврика».

– Но вот эти спортивные рекорды – вовсе не главное, – говорит Евгений Селезнев. – Самый главный рекорд для нас – здоровье. В составе российской команды на чемпионат ездили Людмила Смолякова из Владивостока (клуб «Морж») и Нина Ермилова из подмосковного Красногорска (клуб «Русская удаль»). Людмила Петровна завоевала в Китае «золото», «серебро» и «бронзу» на трех дистанциях, а Нина Иосифовна стала победительницей на четырех дистанциях разными стилями. Обеим идет восьмой десяток и у них – отменное здоровье. Нина Иосифовна приезжала к нам в Рязань и рассказывала, что плавает в ледяной воде уже больше 30 лет, а впервые окунулась в прорубь после двух инфарктов. С тех пор она участвовала во многих международных соревнованиях. У нее 83 медали.

Евгений Селезнев рассказал о том, что Нина Ермилова может находиться в воде десятки минут и любит плавать на марафонские дистанции. Однажды устраивала заплыв в Рязани, на Ореховом озере. Плавала осенью туда – сюда, туда – сюда, а когда голова закружилась, еле выбралась на заросший камышами берег. Но не от усталости, а оттого, что берег неудобный для выхода из воды. Но это уже тема другого материала.

Евгений Селезнев пришел к нам в редакцию с наградами. Интересно, что диплом подписан на китайском языке, но его обладатель смог прочесть текст. Как говорится, с кем поведешься. Евгений сказал, что в следующем году на соревнования в Китай поедет из Рязани не он один. Все-таки путешествие – вещь увлекательная, а когда есть возможность искупаться в Желтом море, да еще медали за это получить, вдвойне заманчиво.