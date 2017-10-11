На вес золота

Как завершили сезон рязанские футболистки

ЖФК «Рязань-ВДВ», выиграв 2 ноября в Москве решающий матч чемпионата России по футболу среди женских команд у столичного ЦСКА со счетом 2:0, завоевала серебряные медали чемпионата России и путевку в Лигу чемпионов УЕФА.

Сюжет главного турнира российских женских футбольных команд-2017 был лихо закручен: чемпион определился за тур до финиша, а состав призеров (здесь на два места претендовали три коллектива) – только в двух заключительных матчах. «Десантницы» в решающем матче сошлись со своим прямым конкурентом на серебро и путевку в Европу и на поле соперника да в отсутствии своего лидера атаки Елены Даниловой (в матче с «Енисеем» она получила травму) добились нужной победы. Тем приятнее победа, которая для нас на весь золота.

– Результатами чемпионата мы довольны. Задача, поставленная правительством области: попасть в Лигу чемпионов УЕФА – выполнена. Это успех. Начинали чемпионат мы тяжело: было много ничьих, мы потеряли много очков. Тому были причины: из команды ушли девять футболисток, в том числе лидеры и те, кто определял игру команды, – Ксения Цыбутович, Людмила Пекур, Нелли Коровкина. Новому составу нужно было время, чтобы притереться друг к другу, наиграть связи, добиться взаимопонимания на поле. Это нам удалось. По отзывам многих тренеров команд-соперников, «Рязань-ВДВ» самая комбинирующая команда чемпионата, коллектив, который играет в пас. За нами контроль мяча в матчах, а значит, и создание голевых моментов, – говорит главный тренер «десантниц» Константин Климашин.

По таблице видно, что по всем основным показателям (набранным очкам, забитым и пропущенным мячам) «Рязань-ВДВ» – вторая команда в российском чемпионате, а единственное поражение в сезоне «десантницы» потерпели в матче с чемпионом на его поле (1:3).

Вместе с серебряным успехом в сезоне есть у команды и высшее достижение: форвард Елена Данилова стала лучшим бомбардиром чемпионата, забив 11 голов (из них 4 – с пенальти).

– Конечно, перед новым сезоном, особенно в плане матчей в Лиге чемпионов, хотелось бы усилить состав. Но сейчас главное – сохранить костяк команды. Сезон закончен. Новые контракты пока не подписала ни одна из футболисток. После отдыха команда соберется в середине января. Тогда и будет ясность, – говорит Константин Климашин.

Александр Кащеев