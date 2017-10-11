Старые мелодии – новые встречи

На пятый рязанский фестиваль ВИА впервые приедут артисты из Московской области

Городской открытый фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Мамина пластинка» состоится в этом году в пятый раз. Как рассказали организаторы, ранее торжество собирало на одной сцене лишь региональных исполнителей. В этот раз на «Маминой пластинке» дебютируют три ВИА из Московской области. Это «Кругозор» (г. Коломна), «Архив» (г. Ступино) и «Вираж» (г. Чехов).

Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей впервые прошел в Рязани в 2013 году. Авторами идеи стали Софья Иванова и художественный руководитель ВИА «Горпарк» Геннадий Барыкин. Участники «Маминой пластинки» представляют свое видение хитов ВИА 60 – 80-х годов. В конкурсной программе этого года Рязань будут представлять лучшие вокально-инструментальные ансамбли города и области, в том числе и «Горпарк».

«Мамина пластинка» состоится 11 ноября в Муниципальном культурном центре. Начало в 15.00, билеты в кассе МКЦ. Узнать дополнительную информацию о концерте можно по телефону 76-35-03.