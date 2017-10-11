Редкости онлайн

В Рязани можно будет удаленно увидеть редчайшие документы из фондов Президентской библиотеки

Электронный читальный зал открылся на базе Центральной детской библиотеки. Читатели смогут получить доступ к книгам, архивным документам, фото- и видеоматериалам из фондов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Зал создан в рамках соглашения о сотрудничестве между учреждениями, которое было подписано в сентябре этого года.

Посетители электронного читального зала смогут ознакомиться с материалами, существующими лишь в нескольких, а иногда и в единственном экземпляре. Среди них тексты Остромирова Евангелия IX века, «Азбуки гражданской с нравоучениями и пометами» Петра I 1710 г., дореволюционной периодики, эмигрантских изданий XX века и других. Также читателям будут доступны фотографии, аудио- и видеоматериалы.Для удаленной работы с документами читального зала Президентской библиотеки необходимо зарегистрироваться в Центральной детской библиотеке, которая находится по адресу: г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 27. Пользователи смогут сохранять в «личном кабинете» поисковые запросы, оставлять «электронные закладки» и пометки в документах, а также заказывать копирование фрагментов. Режим работы электронного зала: с понедельника по пятницу, а также в воскресенье – 10.00 – 18.00, выходной день – суббота. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 36-97-45.

Президентская библиотека – национальная библиотека России, которая располагается в Санкт-Петербурге. Электронный фонд составляют цифровые копии печатных изданий, архивных и официальных документов, музейных объектов, авторефератов диссертаций и других материалов. На данный момент в фонде накоплено более 550 тысяч единиц хранения.