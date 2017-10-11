Знаю, что делаю

Дрессировщик собак

Андрей Епишин,

учебно-дрессировочный центр «Мотивация»:

– Если вы хотите добиться взаимопонимания с собакой, старайтесь смотреть на мир ее глазами. Знакомый рассказывал мне, как его пес будил его лаем по ночам из уличной будки. Представьте: собака выспалась за день, ей скучно, и она ждет, что «гав-гав» привлечет чье-нибудь внимание. А какое первое желание у хозяина? Накричать из окна. Но собака решит, что добилась своего – ведь хозяин с ней пообщался! – и залает дальше. Азы бытовой дрессировки помогают найти с питомцем общий язык.

Я начал заниматься дрессурой случайно. Когда мне было 15, я с другом оказался в одном из рязанских собачьих питомников, и нам предложили поработать фигурантами. Это люди, которые обучают собак «защитным разделам» в дрессировке, быть подконтрольными. В этой работе используются защитные рукава или специальные костюмы. И вот собака бежит, а мне кричат: «Главное – не опускай руку!». За то время, когда она вцепилась мне в рукав и повисла, прошел миг, но у меня вся жизнь перед глазами пронеслась (смеется). Постепенно я понял, что это мое, и освоился.

Я учился на строителя, но чем больше занимался дрессировкой, тем лучше понимал, что строить – не мое. Работал с кинологом, читал специализированную литературу, посещал семинары. А затем пошел в армию и служил в племенном питомнике «Красная Звезда» в Дмитрове – это первая школа служебного собаководства в России. Там готовят, например, танко-подрывных собак, которые в годы Великой Отечественной войны жертвовали собой, но спасали множество жизней. После армии я некоторое время служил во ФСИН, но вскоре ушел оттуда и совместно с кинологическим центром «Приокский» создал учебно-дрессировочный центр «Мотивация». Тогда же меня пригласили преподавать на отделении кинологии в колледже имени Комарова в поселке Варские. Сейчас я лицензированный судья по рабочим качествам собак и по спорту, а также фигурант Российской кинологической федерации. Я преподаю студентам, занимаюсь с владельцами животных и езжу с семинарами и судейской работой по всей России.

Каким собакам нужна дрессировка? Любым! Животные, прошедшие специализированное обучение, охраняют территории, ищут наркотики и взрывчатку, работают поводырями для людей с особенностями здоровья и просто помогают в быту… Азы взаимодействия с хозяином нужно знать даже «комнатному» питомцу, ведь все команды для него – непонятные звуки. Дрессировщик приучит собаку слушаться, спокойно носить намордник, не поднимать пищу с земли, чтобы случайно не отравиться, и делать множество других полезных вещей.

Цирки с животными я не поддерживаю. Служебные собаки живут в доме и получают больше ласки и любви, и работают они не для развлечения публики. Конечно, если владельцы цирка могут уделять постоянное внимание каждому животному, это другая ситуация. С собакой всегда нужно считаться, поощрять ее лакомством, играть с ней. И если подходить к дрессировке правильно, она будет получать искреннее удовольствие от общения с вами, так же, как и вы!

Натурщик

Ксения Романова,

Рязанское художественное училище имени Г.К. Вагнера:

– Я недавно занимаюсь позированием, но уже успела прочувствовать всю сложность этого занятия. Преподаватель придумывает, как тебе стоять или сидеть, причем должно быть положение тела, терпимое для натурщика и в то же время интересное для изображения. Бывает, что мне нужно «замереть» на полтора часа, а иногда даже на четыре. Конечно, нет ничего страшного, чтобы почесать нос или поправить съезжающие очки, но основную позу менять нельзя. А в перерывах, пока студенты отдыхают, можно сделать разминку. Переменки важны для всех: натурщик готовится к следующей части работы, а художники на время отвлекаются, чтобы «глаз не замыливался» и можно было снова и снова подмечать что-то особое в человеке.

Я попала в училище, можно сказать, по знакомству, хотя натурщиками могут работать многие. Здесь учатся несколько моих приятелей, и однажды они позвали позировать одну из моих подруг. Она поработала некоторое время, а затем ее график изменился, и она стала искать кого-то себе на замену. Так я оказалась здесь, и уже понимаю, что мне нравится эта работа. Кстати, в группе, для которой позирую сейчас, я тоже знакома со многими ребятами.

Натурщики позируют не полный день, и рисуют их, как правило, по утрам в будни. Поэтому на эту работу часто приходят люди, у которых свободна первая половина дня. Это могут быть, например, пенсионеры или студенты, которые учатся во вторую смену. У меня есть такая возможность, потому что я работаю в магазине комиксов, а он открывается только в полдень.

Художнику важно понимать строение человеческого тела и чувствовать нюансы анатомии – ведь у каждого из нас свой разрез глаз, очертания скул, форма рук и ног, осанка. Поэтому и натурщики должны быть как можно более разными: молодыми и пожилыми, худыми и массивными, высокими и миниатюрными. Нередко для позирования приглашают людей, далеких от этой работы, но очень необычных и колоритных. Так, например, было с рязанским весовщиком Иосифом Пятуниным: у него внешность героя сказки. К тому же он начитанный человек, с большим жизненным опытом и чувством юмора, и с ним интересно пообщаться во время рисования.

Все, что я делаю: позирую, продаю комиксы – исключительно с любовью. Не думаю, что когда-нибудь соглашусь позировать обнаженной, но и без этого найдутся интересные задания. Кстати, работа натурщицей здорово помогает стать увереннее в себе! Представьте: на вас часами смотрят пять человек, а то и больше – это закаляет! И каждый художник находит в ваших чертах красоту и свое­образие и передает их в своей манере. Я всегда смотрю рисунки, которые получаются у ребят, а некоторые даже фотографирую и показываю близким. Каждый человек уникален и достоин того, чтобы его запечатлеть, и моя работа это доказывает.