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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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По проселкам с видеокамерой

00:01 / РВ ТВ
Кинолюбители области сняли фильмы о природе и показали их на региональном фестивале
Автор фото: Димитрий Соколов | По проселкам с видеокамерой
Фото автора.

У видеолюбителей Рязанской области появился свой фестиваль. Золотых статуэток и денежных конвертов на нем, правда, не вручают. Но малейшим успехам друг друга радуются искренне и от просмотра фильмов получают заряд эмоций, потому что сняты они с душой. И добавим – с любовью. В этом году – с любовью к природе, родному краю, так как фестиваль видеопроектов посвящался Году экологии и проходил под девизом «Мы часть природы».

Весь год любительские видеостудии готовили свои проекты и на подведение итогов съехались в константиновский Дом культуры. Организатор фестиваля – областной научно-методический центр – включил в финальную программу девять видеороликов из семнадцати присланных.

Каждая районная студия постаралась найти свой творческий ход, чтобы рассказать о взаимоотношениях человека и природы и поднять насущные проблемы. Судя по содержаниям клипов, мусорная тема лидирует. Несанкционированные свалки чаще всего попадают в объективы видеокамер.

Но есть и попытки рассмотреть проблематику в более широком контексте. Возделывание своего небольшого участка земли – занятие не менее нравственное и необходимое, чем уборка, делают вывод создатели фильма из Кадомского районного дома культуры. Если каждый будет делать то, что ему по силам, земля превратится в цветущий сад. Ветеран войны из Кадома Алексей Никитович Лазарев, которому исполнилось 92 года, делится опытом выращивания персиковой сливы, и мы понимаем, какое это удовольствие – лелеять всходы, давать жизнь чему-то новому. И не только удовольствие, но и лучшее средство от болезней. Другая пожилая жительница Кадома сажает цветы на радость людям:

– Бывают недомогания или нет настроения. Я выхожу в свой маленький сад. Пройду возле каждого куста, полюбуюсь красотой цветов, и становится как-то легче. Мой садик радует и других людей, с которыми я делюсь этими цветами.

Коренной житель села Истье построил на берегу заросшего и засоренного пруда усадьбу. Выращивает в теплицах арбузы и дыни, в вольерах живут павлины. Сначала он очистил от грязи свой берег водоема, а потом и весь пруд привел в первозданное состояние. Жители села могут в нем купаться и ловить рыбу. Так частный интерес совпадает с общественным, и об этом рассказал фильм студии «Шанс» Истьинского ДК.

– Очень хороший, поучительный пример, – считает председатель конкурсной комиссии фестиваля, военный журналист и телеоператор Валерий Борисов. – Он лишний раз доказывает, что один человек может изменить и ситуацию, и ментальность окружающих его людей. У меня был знакомый председатель колхоза «Светлый путь» Акимов, ветеран войны. Он посадил в своих родных местах рощу. Прошло много лет, сменились поколения – и теперь все называют рощу Акимовской. Вот такие следы нужно оставлять после себя!

К сожалению, далеко не все режиссеры смогли избежать ноток пафоса и нравоучительства. Детская киномастерская «Лучкино» из Спас-Клепиков продемонстрировала совсем другой творческий подход, зарядив свой фильм юмором. Руководитель студии Павел Морозов не сторонник лобовых приемов. Может быть, поэтому фильмы «Лучкино» ближе к профессиональному кино.

– Много есть красивых мест на земле, но Есенин только здесь. И, возможно, это и есть ключ к той проблематике, которую мы все хотим высветить в фильмах, – говорит Павел Морозов. – Экология – это вопрос культуры. Можно воспитывать ее, как воспитывают условные рефлексы. Но глубже и тоньше – через искусство. Есенин любил природу, но он же не говорил: «Не бросай ты, Вася, мусор, не топчи ты берега…» Он писал: «Гой ты, Русь, моя родная …» Это и есть тот нравственный код, который входит в нас со стихами, и если прочитать их поутру, то и сознание станет чище, и вряд ли рука поднимется нанести нашей природе вред.

Видеостудии области еще только делают первые шаги. И фестивалю всего три года. Поэтому награды на нем не присуждают, выдают сертификаты участника. Все понимают – еще многому нужно учиться. Необходимы мастер-классы, профессиональный разбор полетов. Ведь статус видеолюбителя – не индульгенция, он не оправдывает незнания основ видеотворчества, отсутствия драматургии в сюжетах. Очень редко создатели фильмов прибегают к методу интервью. Бросается в глаза отсутствие героев, действующих лиц. Ведь природа сама по себе не может быть главным персонажем. Если мы, конечно, ведем речь о фильмах, а не клипах и социальных роликах. Пока же последний жанр явно преобладает на фестивалях. И, как справедливо отметил Валерий Борисов, не хватает конкретных виновников проблем.

– А их немало, – говорит журналист. – Нужно не бояться задавать острые вопросы, показывать равнодушие и вредные поступки некоторых людей, подключать к своим поискам природоохранную прокуратуру. Стихи Есенина о природе, конечно, могут служить нравственным катехизисом. Но, боюсь, одной поэзии будет маловато, и нужно более решительное общественное воздействие.

– Видеотворчество пока довольно молодое направление клубной работы, – говорит ведущий методист Рязанского ОНМЦ Галина Тумаева. – И на то есть причины. Занятие это очень затратное, нет штатных руководителей видеостудий. Наша главная задача сейчас – морально поддержать возникший интерес к съемкам, развить эту инициативу. Но хочу отметить, что год от года уровень работ немного повышается. Если на первом фестивале студии демонстрировали в основном фоторяд под музыку, то теперь уже снимают и монтируют видео. Мы радуемся успехам клубов из Кадома, Кораблина, Гусь-Железного, пронских автоклубов №1 и №2. Им, конечно, очень трудно конкурировать с клепиковской студией «Лучкино», во главе которой стоит профессиональный режиссер и оператор Павел Морозов, приехавший из Москвы. Будем надеяться, что и он окажет нам содействие в творческом росте районных объединений видеолюбителей.

Заданий на следующий год студиям пока не давали. О главных темах и девизах 2018-го мы узнаем ближе к его началу.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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