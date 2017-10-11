В правильное русло

Здоровый образ жизни прививается с детства

Когда Артем Шабанов заходит в группу, ему навстречу, улыбаясь, спешит детвора. И сразу становится ясно, что мальчишки и девчонки ему искренне рады. Они наперебой начинают рассказывать о том, что с ними приключилось за день. Артем внимательно слушает, отвечает на вопросы, а потом говорит, что пора идти в спортзал. Дошколята знают, что предстоящее занятие будет отнюдь не скучным, поэтому с удовольствием бегут в зал.

Артем Шабанов – инструктор по физкультуре в детском саду №118 города Рязани. Здесь он работает не так давно, однако уже успел зарекомендовать себя как хороший и грамотный специалист. И даже на муниципальном этапе профессионального конкурса «Педагогический дебют-2017» молодой человек занял второе место. На суд жюри он представил метод адаптивной физкультуры, который применяет в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Дружба со спортом

В пятом классе родители отдали Артема на самбо. «Вначале нравилось, даже специально в спортивный класс перешел, чтобы тренировки учебе не мешали, а потом вдруг понял, что самбо все-таки не мое», – делится он.

А вот футболом Артем, по его признанию, начал заниматься осознанно. Он сам попросил родителей записать его в спортивную школу. И дело пошло. Сейчас Артем серьезно занимается мини-футболом, он вратарь рязанской команды «Элекс-Фаворит». Тренировки проходят практические ежедневно. В выходные дни футболисты, как правило, ездят на соревнования в другие города.

Еще в старших классах Артем решил, что хочет связать свою жизнь с мини-футболом. Однако понимал, что карьера спорт­смена недолгая, завершается она, как правило, тренерской работой. «А для того, чтобы учить детей, нужны педагогические знания, – говорит Артем, – поэтому я пошел учиться на спортфак в Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. В январе буду диплом защищать».

Учебу Артем совмещает с тренировками и работой. Шабанов уже успел попробовать себя в качестве тренера-преподавателя в детско-юношеской команде по мини-футболу и в качестве учителя физкультуры в общеобразовательной школе. Только школьное расписание стало совпадать с тренировками, в связи с чем пришлось сделать выбор и искать другое место работы.

Педагогическая династия

Многие, конечно, удивляются, когда узнают, что такой перспективный молодой человек работает в детском саду. Это и понятно, ведь мужчины в дошкольном образовании сегодня – явление крайне редкое. Зато коллеги приняли Артема сразу.

«Для меня же детсадовская среда родная, – говорит он. – Мама работает в садике музыкальным руководителем, а бабушка была там медсестрой. Если заглянуть глубже, то прабабушка работала няней в богатых семьях, а прадедушка до войны учительствовал в сельской школе. Получается у нас – целая педагогическая династия».

Однажды, вернувшись с очередных соревнований по мини-футболу с победой, Артем принес показать в детский садик, воспитанником которого когда-то сам был, кубок. «У ребят он вызвал живой интерес, – вспоминает он. – Так было здорово с ними общаться. Тогда-то, наверное, у меня впервые появилась мысль о том, чтобы начать работать именно с дошкольниками».

Холодный душ для повышения иммунитета

Детский сад №118 отличается от других рязанских дошкольных образовательных учреждений тем, что здесь занимаются закаливанием. Под руководством инструктора по физкультуре и старшей медсестры, присмотром воспитателя и его помощника дети в течение нескольких минут делают очень интенсивную зарядку. Затем буквально за несколько секунд они должны пройти через небольшой бассейн, наполненный снегом или холодной водой. После этого – вновь интенсивная зарядка: ребята, играя и забавляясь, умело массируют свои стопы.

Воспитанники постарше после первой зарядки выходят на улицу, быстро пробегают по снегу или обливаются водой, после чего возвращаются в спортивный зал, где продолжают заниматься физическими упражнениями и самомассажем. Капризы природы не мешают занятиям: если погодные условия не позволяют, то закаливание проводится в группах. Туда заносится снег, а обливание холодной водой дети делают в душе.

Вместе с воспитанниками закаляются и сотрудники садика. «Супруге рассказал о пользе закаливания для повышения иммунитета, – отмечает Артем. – Она сначала весьма скептически ко всему этому отнеслась. Постепенно тоже втянулась и оценила оздоровительный эффект закаливания».

Адаптивная физкультура

По статистике, сегодня в России – более двух с половиной миллионов детей с ограниченными возможностями здоровья. И лишь порядка пятнадцати процентов из них занимаются адаптивной физкультурой.

А ведь если грамотно подобрать комплекс упражнений для каждого конкретного ребенка, то ему действительно можно помочь. К примеру, довольно простые занятия с чашами-балансирами укрепляют все группы мышц, улучшают кровообращение и обмен веществ, тренируют вестибулярный аппарат. А еще такие занятия повышают настроение, ведь кататься на чаше-балансире очень даже весело.

Среди воспитанников Артема Шабанова есть ребята с аутизмом, тяжелыми нарушениями речи, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. С ними он занимается адаптивной физкультурой. «Важно к каждому ребенку найти подход», – уверен инструктор.

Он рассказывает, что, прежде чем начать систематические занятия, проводил ознакомительные. «В зале в свободном доступе было много спортивного инвентаря, детям разрешалось брать все, что они хотели. Из этого я делал вывод, что для каждого из них наиболее интересно. Основываясь на этом, строил дальнейшие занятия», – поясняет Артем.

Занятие адаптивной физкультурой в детском саду длится от пятнадцати минут до получаса. Все зависит от возраста воспитанников и их особенностей. «Для того чтобы ребятам было интересно на занятиях, придумываю каждый раз разные сюжеты: то мы в поход идем, то становимся пиратами», – говорит Артем.

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На вопрос о том, какими качествами должен обладать человек, работающий в детском саду, Артем отвечает – умением находить подход к воспитанникам. Став инструктором по физкультуре, он начал изучать книги по детской психологии. Почерпнутые в них знания помогают ему в работе.

Артем говорит, что собирается и дальше развиваться в профессиональной сфере. Окончил курсы дополнительного образования и стал вести футбольный кружок в детском саду. Тренировками заинтересовались не только мальчишки, девчонки тоже с удовольствием приходят погонять мяч. «Это очень хорошо, потому что уже в детском возрасте в них закладывается привычка вести здоровый образ жизни», – подчеркивает Артем Шабанов.