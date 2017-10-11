Министерство для людей

В Год экологии в Рязанской области, по мнению экспертов, сделано главное – обозначены основные проблемы, связанные с экологическим состоянием региона, и намечены работы по их устранению.

Год экологии призван консолидировать взаимодействие власти и всех слоев общества в решении проблемы загрязнения природы. Немаловажный фактор в работе в этом направлении – взаимодействие различных государственных структур и ведомств с гражданами и общественными организациями. Об этой работе, о взаимодействии чиновников с общественниками рассказали исполняющий обязанности министра природопользования Рязанской области Сергей Абрамов и председатель общественного совета при министерстве природопользования, координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Евгений Рыбаков.

К.Р. – Сергей Александрович, вы знаете о проекте ОНФ «Генеральная уборка»? Как в Рязани выстраивается работа с общественниками?

С.А. – Все точки на интерактивной карте свалок этого проекта мы рассматриваем отдельно, зачастую еще даже до официального обращения из исполкома Народного фронта (активисты проекта «Генеральная уборка» направляют список новых точек, появившихся на карте раз в две недели – автор).

Мы проводим проверку по каждому выявленному факту, определяем принадлежность участка по форме собственности и в виде требования или предписания собственникам земельных участков указываем сроки, в которые они должны устранить свалку. После этого мы стараемся не допустить повторения ее возникновения, хоть это и находится за границами наших полномочий. Силами лесничеств и сотрудников ГБУ «Пожлес» выявляем нарушителей. Для решения этой проблемы от нас требуется не просто констатация факта, а выявление именно организаторов этих свалок, нарушителей.

Сотрудничество с Народным фронтом, несомненно, улучшает качество проводимых работ. Когда профессионалы и активисты работают вместе, их симбиоз позволяет глубже прорабатывать тему и приводит к ускорению решения проблемы.

К.Р – Евгений Вадимович, а сколько сейчас точек на карте свалок в Рязанской области?

Е.Р. – На интерактивной карте ОНФ – 256. Это то, что нанесли на карту жители Рязанской области, неравнодушные к проблеме складирования мусора. В основном свалки образуются вокруг населенных пунктов, где централизованный вывоз мусора либо налажен плохо, либо не налажен вовсе. По каждой из точек мы направляем запросы в органы местного самоуправления, природоохранную прокуратуру и министерство природопользования.

К.Р. – Вы так реагируете на все обращения или только из Народного фронта?

С.А. – Разумеется, мы рассматриваем все обращения. И ОНФ не единственная общественная организация, с которой мы сотрудничаем. Евгений Вадимович также возглавляет Экологический Рязанский Альянс. У них тоже есть подобный проект – карта свалок Рязани, которую мы также внимательно отслеживаем. Помимо этого, при министерстве был организован общественный совет. В него вошли люди, которые действительно болеют за экологию и не дают нам, чиновникам, успокаиваться. Наша задача не замкнуться в рамках министерства. Мы хотим слышать, какие проблемные вопросы предлагает решить общественность.

К.Р. – Для чего был создан новый общественный совет?

С.А. – Общественный совет создан для того, чтобы получать информацию по сложным вопросам или проблемам, которые не решаются. Задача не доводить ситуацию, когда прокуратура выдаст предписание, а быстрее наладить работу. Деятельность общественного совета направлена на то, чтобы министерство стало открытым.

К.Р. – Евгений Вадимович, расскажите об основных инициативах общественности по вопросам защиты природы в нашем регионе.

Е.Р. – Общероссийский народный фронт инициировал процесс создания вокруг Рязани «Зеленого щита». Мы предложили защитить от промышленного использования территории с лесными насаждениями в черте города и ближайшей округе. Вопрос сохранения этих лесов от застроек и вырубок – это вопрос нашего здоровья. Мы уже направили, в том числе и в министерство природопользования, конкретные участки и их кадастровые номера, которые необходимо включить в «Зеленый щит». Также на одной из встреч с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым была обозначена проблема создания особо охраняемой территории в Солотче. Там нужно прекращать хаотичную застройку и вырубку ценнейшего леса. Помимо этого, мы настаиваем на создании в Рязани геоинформационной системы, с помощью которой можно было бы отслеживать лесные вырубки. Надо отметить, что по всем пунктам в министерстве уже начата работа, нас зовут на установочные совещания. По «Зеленому щиту» 23 ноября в Общественной палате Рязанской области будут организованы публичные слушания, после чего с учетом высказанных замечаний проект закона будет внесен в Рязанскую областную Думу, и мы рассчитываем, что до конца текущего года он будет принят.

К.Р. – Сергей Александрович, про Солотчу общественники говорили неоднократно и много лет. Губернатор поручил создать в Солотче особо охраняемую территорию. Что сделано в этом направлении?

С.А. – В этом году было принято решение создать три особо охраняемые природные территории. Две из них уже организованы и одна – Солотчинский парк – в процессе. По ней есть определенные вопросы. Были проведены мероприятия по экологической оценке данного участка. Их исполнитель определился по результатам электронного аукциона. Победителем стал Рязанский государственный агротехнологический университет. На сегодняшний день мероприятия по экологическому изучению данного участка провели, но на 7 ноября работы министерством не были приняты.

К.Р. – Почему?

С.А. – При приемке работ были выявлены недостатки. Недостатки были также выявлены и в ходе общественных слушаний. 30 октября прошло заседание, которое организовал заместитель председателя правительства Рязанской области Виталий Артемов с привлечением специалистов, представителей агротехнологического университета, РГУ, сторонних специалистов. Подрядчику было предложено данные недостатки устранить без дополнительного финансирования в рамках государственного контракта, который был с ними заключен. На прошедшем совещании было предложено включить в территорию природного парка городские леса Солотчи. Надеемся, что эту инициативу поддержит администрация города Рязани. Сейчас к работе по созданию природного парка «Солотчинский» привлечены ученые Рязанского государственного университета, разрабатываются координаты географических поворотных точек земельных участков. Два этих проекта – «Зеленый щит» и ООПТ «Природный парк «Солотчинский» дополняют друг друга. В конечном итоге, они позволят сохранить наше природное наследие. Оба проекта находятся на контроле губернатора области Николая Любимова.

К.Р. – Сергей Александрович, какие изменения произошли в последние месяцы в вашем ведомстве?

С.А. – Самое большое изменение – это соединение министерства лесного хозяйства и министерства природопользования. Это был непростой период, когда нужно было перестроиться. Однако на сегодняшний день работа налажена и позволяет выполнять задачи министерства с хорошим результатом. Работать стало сложнее, но когда все сосредоточено под одним управлением, выполнять ряд задач стало проще.

К.Р. – Какие приоритеты вы выделяете в работе новой структуры?

С.А. – Основной приоритет нашей работы – это, в первую очередь, открытость всех процессов. Если проводится санитарно-оздоровительная рубка в каком-то лесничестве, то все должно быть четко, открыто и прозрачно. Люди должны получить любой ответ на любой вопрос. Надеюсь, что нам удастся воплотить идею по созданию интерактивной карты, где будет показано, какое лесничество какой вид рубки проводит. Предполагается, что любой гражданин сможет посмотреть, где проводится рубка, кто исполнитель и телефон для контроля.

К.Р. – Сергей Александрович, какие мероприятия были проведены и что планируется сделать в рамках проведения Года экологии?

С.А. – Что касается массовых мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения, экологического воспитания всего населения, то было проведено за этот год более 30 открытых конференций, более 2000 открытых уроков в школах, более 150 акций, в том числе и федерального масштаба. Основные – «Лес победы», «Живи, Лес!», «Чистые берега».

Обязательно мы завершим мероприятия, которые наметили на этот год; создадим особо охраняемую природную территорию с учетом мнения всех жителей города и области. Немаловажная акция – очистка Рюминского пруда. В 2016 году он не был качественно очищен, поэтому мы заново выполняем работы, в том числе по укреплению берегов. В этом году мы планируем все завершить. На следующий год будем укреплять берега реки Мокши в Кадомском районе. Это не допустит повторения паводка 2012 года.

К.Р. – Спасибо за беседу!

Кристина Рихтер

Информационное агентство «МедиаРязань»