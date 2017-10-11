Нужна ли парковка на детской площадке

«Жители дома №74 корпус 1 по Первомайскому проспекту обеспокоены известием, что рядом с домом намечено строительство многоэтажного паркинга.

Наш дом находится рядом с ТЦ «Виктория-Плаза». На первом этаже дома разместилась библиотека им. С. Есенина, в небольшом сквере установлен памятник знаменитой градоначальнице Н.Н. Чумаковой. Стало известно, что администрация города продала магазину в собственность территорию нашего двора и детскую площадку, начиная от стены дома до участка теплосети.

В начале октября этого года представители магазина «Виктория-Плаза» провели собрание жильцов дома и ознакомили со своим решением построить на территории детской площадки паркинг высотой с 7-этажный дом. Глубина подземной части паркинга будет примерно 8 метров.

Как было сказано, бойлерную решено перенести в другое место. Практически ее уже перенесли. Осталось лишь разобрать помещение. В здании паркинга планируется разместить магазин по продаже строительных материалов. Получается, практически рядом с домом будет размещаться пожароопасный объект. Более того, с двух сторон будет установлен металлический забор. С одной стороны будет въезд для машин, с другой – калитка для прохода жителей. В этом случае не будет доступа ни машинам «скорой помощи», ни пожарным, ни другой спецтехнике.

Просим вас проверить законность такого строительства с точки зрения экологической безопасности, нарушения санитарных норм и правил при размещении объектов.

Мы, жители дома, протестуем против строительства паркинга под нашими окнами. Люди и так задыхаются от выхлопных газов. Дом со всех сторон окружен машинами. Нет возможности погулять детям и пожилым людям. Надеемся на справедливое решение.

Жители дома»

Недавно мы получили ответ из администрации города, в котором сказано, что во дворе указанного дома сформирован земельный участок общей площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером 62:29:0070043:3208, с разрешенным использованием: многоквартирные жилые дома (5-12 этажей) по адресу: г. Рязань, 1-я Безбожная ул., д. 9, д. 11; пр-т Первомайский, 70 корп. 1; туп. Володарского, д. 9.

Согласно Генеральному плану города Рязани, в соответствии с Правилами землепользования и застройки указанная территория расположена в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (5-12 этажей и выше) Ж1.

Управлением градостроительства и архитектуры подготовлен градостроительный план земельного участка № RU62326000-00293-15 и выдан заявителю. Застройщик в администрацию города Рязани с заявлением о выдаче разрешения на строительство многоуровневой парковки по указанному адресу не обращался, разрешение не выдавалось.