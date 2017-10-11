Когда нет тепла и уюта

«Наша квартира – угловая. Зимой, особенно когда температура наружного воздуха максимально низкая, температура не поднимается выше 15 градусов. Куда обращаться в подобных случаях и каков порядок устранения нарушения?

Ирина Максимова, г. Рязань»

Ответ на этот вопрос мы нашли на портале «ЖКХ». В соответствии с действующим законодательством температура в жилых помещениях не должна быть ниже 18 градусов по Цельсию, а в угловых комнатах – не ниже 20. Если вы пришли домой, а в квартире холодно, первое действие – обратиться в свою обслуживающую (управляющую) организацию. Важно добиться, чтобы ваше обращение было зафиксировано. Для этого необходимо знать, что обслуживающая организация обязана фиксировать с записью в специальном журнале как письменные, так и устные обращения граждан и проинформировать о регистрационном номере поданной заявки. С этого момента начинается отсчет времени для принятия мер.

Если требуется установить причины, то к вам должны прийти с проверкой. Иногда достаточно бывает сделать элементарные вещи – утеплить двери, заклеить окна. Если квартира защищена, а в ней все равно холодно, делаются необходимые замеры. Проверяется температура теплоносителя на вводе в здание. И выясняется, в чем дело: виноват поставщик тепла (экономит на топливе) или, может быть, не промыта система отопления и нет нормальной циркуляции воды в трубах, или где-то по трассе произошла авария и потеря тепла. В любом случае причины устанавливаются и устраняются.

Если время идет, а результата нет, следующий этап – обращение в Государственную жилищную инспекцию. В настоящее время данный орган обладает полномочиями по привлечению как юридических, так и должностных лиц к административной ответственности. При обращении в инспекцию необходимо к заявлению в письменном виде прикладывать результаты рассмотрения ваших заявок обслуживающей организацией.

Параллельно можно отстаивать свои интересы и через суд. Причем предъявлять претензии можно как коммерческим организациям, не выполняющим свои обязательства по договору о предоставлении услуг, так и в отношении чиновников – за бездействие.