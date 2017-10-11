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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Спасибо, Тамара Ивановна!

00:01 / Читатель - газета

Семнадцать лет Тамара Ивановна Петина возглавляла сначала Ровновский сельский совет Рязанского района, а с 2006 года – вновь образованное Ровновское сельское поселение, куда входили 9 населенных пунктов. В сентябре 2017 г. в результате реорганизации поселения Тамара Ивановна покинула свой пост.

Деятельная, с активной жизненной позицией, она постоянно была в центре жизни поселения. При ее содействии и непосредственном участии были газифицированы населенные пункты Матчино и Взметнево, открылась группа детского сада в Ровновской школе, построены детские площадки в п. Стенькино и д. Ровное.

– Тамара Ивановна – человек неравнодушный, принципиальный, с отличными организаторскими способностями. Благоустройство нашей деревни началось именно с нее, когда очистили деревенскую свалку и обустроили под нее специальное место. Благодаря Тамаре Ивановне навели порядок на местном кладбище, огородили его, поставили туалеты. Она помогла организовать в доме, где я проживаю, ТСЖ, представители которого отремонтировали крышу и утеплили фасады. Тамара Ивановна сама принимала активное участие и в ремонте школы, и в благоустройстве территории, и в установлении памятника погибшим в Великой Отечественной войне, подавая пример всем нам. Даже сейчас люди по привычке обращаются к ней с просьбами, которые она по-прежнему охотно выполняет, – рассказывает пенсионерка Нина Лаврентьевна Голикова.

– Проживаю здесь 20 лет, и могу сказать только хорошие слова о нашей Тамаре Ивановне, – рассказывает работник ФКУ-6 Ольга Илларионовна Васильева. – Она отзывчива на все человеческие нужды и просьбы, внимательна, справедлива. Например, в деревне Ровное когда-то процветало самогоноварение, от этого страдало много людей. Тамара Ивановна совместно с правоохранительными органами боролась с этой напастью. Некоторые тогда затаили на нее злобу, но она продолжала делать свое дело, и количество самогонщиков значительно уменьшилось.

Тамара Ивановна добилась благоустройства зоны отдыха возле местного пруда. Территорию очистили, насыпали песок, поставили мусорные баки. Были проблемы с автобусным сообщением, но и их она помогла решить. Благодаря ее стараниям рядом со школой положили новый асфальт и поставили необходимые дорожные знаки. Очень важно и то, что постоянно проводились противопожарные мероприятия, и люди не боятся внезапных возгораний.

По мнению пенсионерки Натальи Викторовны Симкиной, Тамара Ивановна – настоящий руководитель. В любое время к ней можно было подойти, попросить: «Помоги, Тамара Ивановна». И она всегда помогала. Очень сердечный и доброжелательный она человек. Именно таким и должен быть глава поселения.

Тамара Ивановна была инициатором проведения ежегодных торжеств к Дню Победы, 8 Марта, Дню пожилого человека и т.д. В здании администрации Ровновского сельского поселения стены были увешаны благодарностями областных и районных властей в ее адрес. И мы, жители деревни Ровное, тоже хотим сказать: «Огромное Вам спасибо, Тамара Ивановна, за добрые дела, внимание к своим односельчанам».

От имени жителей Ровновского поселения,
Инна Кочубей

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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