Несказанное, синее, звездное

В год 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли ветеран Геннадий Садовников вспоминает о буднях космодрома Байконур

Освоение космоса – важная страница в истории СССР. Наша страна по праву считается первой в мире космической державой. Но за этим величием скрываются многочисленные аварии и катастрофы, загубленная техника и человеческие жизни. До недавних пор об этом не говорили. Сейчас гриф секретности с космической темы снят. Ветеран Байконура, кавалер ордена «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени Геннадий Михайлович Садовников делится секретами и загадками освоения космоса.

Р.В. – Геннадий Михайлович, расскажите, что собой представлял Байконур 60 лет назад?

Г.С. – Я прибыл на космодром в 1958 году. Тогда он еще назывался не космодром Байконур, а научно-исследовательский испытательный полигон Министерства обороны СССР. Мы его нарекли Тюратам по названию одноименного поселка. Название «Байконур» прижилось уже после полета Юрия Гагарина. Полигон состоял из двух частей. В жилой зоне, на берегу реки Сырдарьи, был разбит огороженный колючей проволокой участок 3х3 километра. На этом участке стояло десятка три 4-этажных жилых построек, школа, госпиталь, почта и клуб. В этих домах проживало от 500 до 1000 человек. Гражданских мужчин не было, только офицеры со своими семьями. А еще работающие в обслуге женщины. Вторая часть полигона представляла собой стартовый комплекс, откуда запускали ракеты. В 1958 году комплекс был только один. Но в период расцвета Байконура число таких комплексов возросло до десяти, а численность жителей – до 6000 человек. Так образовался город Ленинск, допуск в который был организован строго по пропускам.

Р.В. – Вы участвовали в запуске в космос Юрия Гагарина? Как это было?

Г.С. – Непосредственного участия в запуске я не принимал, но живым свидетелем был. В первый раз группу космонавтов привезли на Байконур в 1960 году. Все они были в авиационной форме, небольшого роста и худенькие. Но только одному из них было суждено проложить дорогу в космос. Никто точно не сказал, почему выбрали именно Юрия Гагарина. Одни говорят про его обаятельную внешность, другие, что у Титова было неподходящее имя – Герман. Слухи ходили разные. Но как бы то ни было, выбор сделали в пользу Гагарина. Примечательно то, что меньше чем за сутки до запуска ракеты в скафандр Гагарина было внесено дополнение – на шлеме большими красными буквами написали «СССР». Еще один интересный факт: Гагарин улетал в космос старшим лейтенантом, а вернулся майором.

Р.В. – Геннадий Михайлович, какой запуск на космодроме вам запомнился больше всего?

Г.С. – В 50-е годы в конструкторском бюро «Южное» под командованием академика М.К. Янгеля (после его смерти конструкторское бюро возглавил наш земляк В.Ф. Уткин) началась разработка принципиально новой ракеты, совершенно отличающейся от королевской Р-7. Она представляла собой винтовой патрон диаметром 3 метра и высотой 30 метров. Для запуска ракеты не требовалось никакого сложного оборудования. Горючее в нее подавалось из обычных «заправщиков». Ракета могла простоять около месяца в заправленном состоянии, к запуску готовилась меньше чем за час, могла преодолеть расстояния более 10000 км, была простой в обращении. Одним словом, ракета предназначалась для доставки ядерного оружия до потенциального врага. И вот 24 октября 1960 года на космодроме Байконур началась подготовка к запуску этой ракеты. В тот день на старте были члены государственной комиссии во главе с маршалом Митрофаном Неделиным, консультанты и группа из 15 человек, обслуживающих ракету с момента вывоза на старт и до момента запуска. Когда почти все приготовления были закончены, случилась маленькая неприятность. В головной части, на высоте 30 метров, располагалась заглушка, которую было необходимо удалить перед запуском. К заглушке приделывался тросик таким образом, чтобы с земли ее легко можно было снять. Но трос оборвался, а заглушка осталась. И тут мой командир мне говорит: «Ты, как самый молодой, самый спортивный, полезай наверх и пытайся сбить». Делать нечего. Надел на себя монтажный пояс, взял монтировку, полез. Еле-еле сбил заглушку, сказал: «Слава Богу» – и слез. В это время наш расчет свои работы уже закончил, и мы направились в район эвакуации. Буквально через 15 минут после нашего отъезда произошла авария. Взорвалось 150 тонн горючего, 70 человек сгорело заживо. Ни в прессе, ни по телевизору об этой катастрофе не сказали ни слова. Была опубликована только одна заметка от 26 октября. Я ее помню наизусть: «24 октября 1960 года в авиационной катастрофе погиб маршал Неделин Митрофан Иванович. Выражаем соболезнования родным и близким». Все. Это была страшная трагедия. Но уже через два года ракеты такого типа успешно прошли все испытания и стояли на боевом дежурстве. Именно про Р-16 Никита Сергеевич Хрущев сказал свою знаменитую фразу: «Мы вам покажем Кузькину мать».

Р.В. – А вы знаете, когда на Байконур пустили первую иностранную делегацию и какое значение это имело для СССР?

Г.С. – На полигон очень долго не пускали иностранных граждан. И тут в конце 1964 года прошел слушок: «К нам едет иностранец». К встрече французской делегации во главе с президентом Шарлем де Голлем была подготовлена операция под кодовым названием «Пальма». Мы к показу приготовили три ракеты шахтного (подземного) варианта. Вывезли гостей в степь. Ничего нет. Готовность 5 минут. Ничего нет. Готовность 1 минута. Ничего нет. Французы перешептываются: «Зачем нас сюда привезли?». Пуск. И тут из-под земли вылетают 2 столба огня и дыма. А между ними взмывает в небо ракета. В тот день в космос запустили только две ракеты из запланированных трех. Решили, что и так впечатление произвели. От французской делегации слышалось только «Colossalement! Colossalement!». То есть колоссально. После визита де Голля в СССР у него были большие проблемы с НАТО. Франция очень долго не вступала в их блок. Посещение космодрома Байконур иностранными гражданами имело огромное политическое значение. Авторитет СССР перед западными странами возрос в десятки, а может, и в сотни раз.

Елена Кошелева