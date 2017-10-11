Двойной юбилей

В Рязанском филиале Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов внутренних дел и 100-летия советской милиции

Собравшихся в зале с предстоящим профессиональным праздником поздравили начальник филиала полковник полиции Андрей Доронин и заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин.

– Мы гордимся тем, что на территории региона находится такой вуз, – говорит Сергей Алексеевич. – Здесь готовят высококвалифицированных специалистов. Многие из них приходят на службу в органы внутренних дел Рязанской области. Благодаря профессионализму и ответственному отношению к задачам по защите интересов государства и граждан сотрудники полиции, прошедшие обучение в вашем вузе, завоевали высокий авторитет у жителей региона.

Сергей Алексеевич вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени полковнику полиции в отставке, профессору кафедры оперативно-розыскной деятельности Евгению Николаевичу Билоусу, а также знак губернатора Рязанской области «За усердие» доценту кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Елене Владимировне Струговой.

По словам начальника филиала Андрея Доронина, текущий учебный год является для вуза юбилейным. Рязанскому филиалу Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя исполняется 20 лет. В далеком 1998 году становление и развитие вуза начиналось с полуразрушенных зданий, которые достались от бывшей воинской части.

За прошедшие годы благодаря огромной целеустремленности, упорству и увлеченности делом руководства, большому пониманию и трудолюбию всего коллектива территория преобразилась. Из развалин выросли современные корпуса жилых помещений для курсантов, столовая и здание санитарной части. Вуз динамично развивается. Сегодня, несмотря на свою молодость, филиал занимает достойное место среди ведущих вузов страны в сфере подготовки кадров для органов внутренних дел.