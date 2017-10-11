Услуги – качественно и быстро

В Рязани появится центр оцифровки документов

Состоялось расширенное заседание коллегии главного архивного управления области.

В работе коллегии приняли участие заместитель председателя правительства области Сергей Филимонов, начальник главного архивного управления области Александра Перехватова, представители РГУ имени С.А. Есенина, сотрудники Государственного архива области, архивных служб муниципальных образований. На заседании были подведены итоги работы за год и обозначены задачи на перспективу. В частности, обсуждались планы развития архивной службы в районах, вопросы подготовки и повышения квалификации сотрудников, а также комплектования и использования документов архивного фонда области.

Обращаясь к участникам коллегии, заместитель председателя регионального правительства Сергей Филимонов отметил, что губернатор Рязанской области Николай Любимов уделяет большое внимание развитию архивного дела в регионе. «Принято решение о создании центра оцифровки документов. Средства на это заложены в проект бюджета на будущий год. Губернатор поддерживает развитие цифровых технологий, переход к современным форматам в этой сфере», – сказал Сергей Филимонов. По его словам, в регионе продолжится работа по укреплению материально-технической базы архивов, ремонту зданий, где они располагаются. «Прежде всего, эта деятельность направлена на повышение качества услуг, предоставляемых гражданам», – подчеркнул Сергей Филимонов.

В следующем году архивной службе России исполнится 100 лет. По словам Сергея Филимонова, в преддверии знаменательного события нужно активнее популяризировать работу архивов среди населения. В ходе расширенного заседания коллегии заместитель председателя правительства области вручил лучшим работникам архивной службы знаки «В память 80-летия Рязанской области».