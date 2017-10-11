10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны службы УМВД по Рязанской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

На органы внутренних дел возложен целый комплекс важнейших задач по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению общественной безопасности, повышению эффективности борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, наведению порядка на дорогах, реализации мер по предупреждению правонарушений.

Сотрудники УМВД региона с честью выполняют свой служебный долг, проявляя мужество, настойчивость и максимальную самоотдачу. Убежден, что и в дальнейшем работа ведомства будет способствовать обеспечению правопорядка, укреплению политической стабильности в регионе, его успешному развитию, улучшению социального самочувствия граждан.

В этот день особая благодарность – ветеранам, которые передают свой опыт и знания молодежи, приумножая тем самым высокий профессионализм и авторитет, наработанный многими поколениями сотрудников службы.

Желаю всем сотрудникам УМВД по Рязанской области успехов, доброго здоровья, успешной службы на благо России!

Губернатор Рязанской области

Н.В. Любимов

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Органы внутренних дел являются надежным гарантом спокойствия и безопасности граждан. Благодаря вашим усилиям раскрываются уголовные, экономические преступления, пресекаются террористические акты, коррупционные схемы, обеспечивается общественный порядок. Эффективное решение приоритетных задач требует от вас постоянного повышения уровня профессиональной подготовки, выдержки, самообладания, ответственности и готовности в любую минуту прийти на помощь. Многие из вас прошли через «горячие точки», рискуя здоровьем и жизнью, защищали интересы нашего государства.

Искренне благодарю вас за мужество, самоотверженность, инициативу и верность служебному долгу.

Уверен, что, сохраняя связь и преемственность поколений, личный состав и впредь будет приумножать славу органов внутренних дел, способствовать социально-политической стабильности, соблюдению правопорядка в регионе.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, мира, добра и дальнейших успехов в служении на благо Отечества!

Председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения

партии «Единая Россия» А.В. Фомин