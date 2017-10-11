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Главная страница / Рязанские новости / 10 ноября 2017 года
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Добрый проводник в мир детства

00:01 / Общество
Завтра в Рязани назовут имя лучшего дошкольного работника страны
Автор фото: Александр Королев | Добрый проводник в мир детства
Фото: Александр Королев.

В регионе продолжается заключительный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года» – главного профессионального соревнования дошкольных работников страны.

Финал конкурса проходит в Рязани с 7 по 12 ноября, участие в нем принимают 75 конкурсантов.

Позавчера, в первый конкурсный день, финалисты показывали мастер-классы для своих коллег. Вчера с утра они проводили показательные занятия с малышами в рязанских детсадах. А вечером были названы десять лауреатов – финалистов, набравших максимальное количество баллов по итогам двух первых испытаний. Завтра, в субботу, они продолжат соревнование за звание абсолютного победителя конкурса.

В детском саду № 34 (это совершенно новое, недавно построенное дошкольное учреждение) одно из первых занятий в рамках конкурсных испытаний провела представительница Рязанской области, воспитатель частного детсада №48 Российских железных дорог Ирина Бурлакова. Ирина Владимировна – педагог с 30-летним стажем; детсад РЖД – это ее единственное место работы. Воспитатель провела в средней детсадовской группе 20-минутное занятие на тему «Транспорт». В ходе конкурсного испытания Ирина Бурлакова продемонстрировала, как применяет в своей практике такой новый вид детского творчества, как рисование песком и на песке. По словам воспитателя, она использует эту технику на занятиях с воспитанниками уже шестой год.

– Песок – доступный природный материал, работать с ним интересно и увлекательно. Рисование на песке позволяет развивать у ребенка сенсорику, моторику, речь, творческие способности и воображение. Для старшего дошкольного возраста соединяю игру с песком и игру с акриловым зеркалом, – рассказывает о своей методике Ирина Бурлакова.

По словам рязанской воспитательницы, общение с коллегами, которое проходит в рамках конкурса, позволяет многое почерпнуть для себя с точки зрения педагогического опыта.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 195 (5482) от 10 ноября 2017 года
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